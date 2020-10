Waarom Jos Verstappen Spa Francorchamps gaat haten - Autoblog.nl

Maakt ‘ie ‘m nou gewoon? Jawel! Het circuit van Spa Francorchamps heeft een snood plan en Jos Verstappen wordt daar waarschijnlijk niet blij van.

Vooruitgang, het is af en toe een gek iets. Tegenwoordig hebben veel auto’s bijvoorbeeld een digitale cockpit met touchscreens op het dash als bedieningselement. Als iemand die geboren is in de gloriedagen van Mycene, word ik daar niet per se blij van. Liever zie ik gewone mooie klokken voor mijn neus en een paar intuïtieve draai- of tastknoppen naast me. En toch, dan zie je een níeuwe auto die nog van die klokken heeft en denk je ‘hmm, verouderde techniek’.

Of we ooit niks anders meer willen dan schermen overal, valt te bezien. Maar dat vooruitgang niet altijd een verbetering is moge duidelijk zijn. Kijk maar naar overvraagde piepkleine turbotorretjes, of de afschaffing van grid girls. En ook die moderne circuits zijn eigenlijk maar knaak. Een paar lijntjes getrokken op een vierkante lap asfalt is toch niet hetzelfde als een ouderwets slangenlint dat zich door een bij voorkeur licht heuvelachtig landschap kronkelt.

Dit seizoen blijkt dat in de F1 misschien wel meer dan ooit. Door de Rony Rona, verschijnen er een paar ‘aftandse’ circuits op de kalender die in de F1 verbannen leken tot de historieboeken. We kunnen wel zeggen dat dat goed bevallen is, want de races op de ‘Ring en in Mugello waren zonder twijfel gaver dan die in Sochi.

Het lijkt er nu op dat ouderwets weer nieuwerwets wordt. Zo schijnt er een wild plannetje te zijn om de échte Nürburgring weer terug te brengen op de F1 kalender. Dat valt echter in de categorie toekomstdromen, maar ondertussen is Spa Francorchamps al concreet bezig met wat verbouwingen. Voor 80 miljoen Euro, het vroegere 40 miljoen Euro voordat de geldpersen nog voller aangingen, gaan ze de zaak wat opkalefateren. Er komen onder andere nieuwe tribunes. Maar veel belangrijker: er komen ook meer grindbakken. Bij La Source, Raidillon, Blanchimont, Les Combes and Stavelot maakt de grindbak naar verluidt een LL Cool Jesque comeback.

Carlos Sainz en George Russell juichen de terugkeer van het ‘echte mannen circuit’ (m/v) toe. ‘Chili’ hoopt wel dat Spa de 80 miljoen niet alleen aan grind uitgeeft:

Welcome back gravel and pray for more gravel in the future, and grass and everything because it’s exactly what I think we all need to make the circuits nice and spectacular again. I hope there’s something else going on at Spa and they’re not wasting €80m on gravel! But welcome back gravel, and let’s keep praying for more gravel and more grass. Carlos Sainz, Spaanse gravelbijter

Waarvan akte. Max Verstappen heeft kennelijk nog niet expliciet zijn mening gegeven aan Autosport. Jos Verstappen ook niet trouwens.