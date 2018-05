Te koop: een BMW 750i met “interessante” bekleding

Bereid je voor.

De BMW 7-Serie van de E38 generatie is altijd bijzonder geweest. Volgens velen zal er nooit meer een 7-Serie geleverd worden die zo gaaf is als deze ultieme Beierse jaren ’90 limousine. Opvolger E65 staat namelijk veel minder bekend als “de ultieme 7-Serie”. En het is waar dat de E65 wat meer controversieel is ontworpen, daar de E38 gewoon een cleane doch statige wagen is. Helaas hebben ze tegenwoordig wel een beetje last van afschrijving. Laatst berichtten we jullie nog over een exemplaar voor de prijs van een A-Segmenter. Dat kan zelfs minder worden, als je genoegen neemt met acht of zes pitten in de 740i of 730i.

Bij de oosterburen staat echter een 750i te koop, voor net geen 24.500 euro. De hoge kilometerstand van 240.000 toont aan dat de Siebener het grootste deel van zijn leven al achter zich heeft. Logisch gezien zou dat iets van de prijs afhalen. In dit geval niet. Een andere verdediging voor de prijs die de verkoper gebruikt lijkt de optielijst te zijn. En oké, die is goed gevuld. Van buitenaf gezien wellicht niet. Er zijn geen bijzondere velgen of kleuren, met de carrosserie in een goede donkere tint blauw.

Stap in en de reden voor de hoge prijs wordt vrij snel duidelijk. De eerste eigenaar is langs BMW Individual geweest, waar je je hele auto naar wens kan configureren. Een cliché die snel ter gedachte komt is “uniek betekent niet per sé mooi”. De speciale wens van de eigenaar was namelijk het hele interieur uitvoeren in In-your-face!-turqoise. Het is zo te zien de reden waarom de prijs nog vrij hoog is. Een unieke aankoop. Maar “het moet je ding zijn” was nog nooit zo relevant.

Mocht deze uniekheid je ding zijn en heb je daar bijna 25k voor over, dan is dit je kans. Maar zoals al gezegd, het aparte aan deze auto is op de grens van kitscherig.

Met dank aan Walter voor de tip!