Voilà! de Europese Citroën C5 Aircross is hier

Verrassing!

De verdeling binnen de PSA groep zorgt ervoor dat het arsenaal van Citroën volledig op de schop gaat. Recent zijn de C3 Picasso, C4 en C5 al uit het gamma gehaald waardoor je net meer dan vijf vingers nodig hebt om alle modellen van Citroën te tellen. Vrees niet, het merk met les doubles chevrons is bezig met een retour van het modellengamma. En waar begin je dan mee? Juist: een crossover.

De C3 Aircross begon met het tonen van wat Citroën verstaat onder een crossover. Het merk is niet vreemd van een beetje out-of-the-box-denken, en daarom hebben ze hun best gedaan om van de C3 Aircross een guitige vertoning te maken. Tenminste, dat zeggen ze. De feiten liegen er niet om: wereldwijd legt de Aircross, met zo’n 70.000 verkopen, het merk geen windeieren. Vandaar dat de C3 een grotere broer kreeg: de C5 Aircross.

Het bestaan van de grote SUV is geen grote verrassing, omdat de auto in 2017 al onthuld werd in China. Sindsdien is die auto ook al flink verkocht en dus maakt hij de oversteek naar Europa. Citroën brengt verder geen baanbrekende nieuwe info: de styling is onveranderd en ook het recept is vertrouwd. Hij deelt zijn basis met de DS 7, Opel Grandland X en Peugeot 3008.

De auto krijgt de beschikking over nieuwe gadgets zoals Driver Assist met autonoom niveau 2 en inductieladen voor smartphones. Op motorisch gebied komt er de keuze uit vier motoren: twee benzinemotoren (130 en 180 pk) en twee dieselmotoren (130 en 160 pk). Ook komt er een plug-in hybride in 2019. Alle versies zijn gekoppeld aan de achttraps EAT8 automaat. Ook beschikt de Aircross uiteraard over het Progressive Hydraulic Cushions-systeem van Citroën, die debuteerde op de Chinese versie van de C5 Aircross, maar in Europa tot nu toe alleen verkrijgbaar is op de nieuwe Cactus. Tenslotte hecht Citroën zoals altijd waarde aan de personalisatie van de C5 Aircross, met vele kleurencombinaties, indien gewenst Airbumps en vijf “ambiances” voor het interieur.

De auto is op en top Citroën, of dat goed of slecht is moet je zelf maar bepalen. Ben je in de markt voor een Grandland/3008, maar mag het net ietsje eigenwijzer en leuker, dan kun je eind dit jaar op naar de Citroën-dealer om je te wanen in, zoals Citroën het zegt, een wereld van personalisatie.

UPDATe: bewegende beelden van de Aircross check je op Autojunk.