Deze BMW 750i kost minder dan een Aygo X-Fun

Wel, de Siebener heeft 326 pk en weegt 1.955 kilo. De Aygo X-Fun heeft 69 pk en weegt 815 kilo. Als we de autoblog-Casio er even bij pakken betekent komen we er zodoende achter dat bij de Bimmer elk peerd zes kilo in beweging moet brengen terwijl elk Japans ros 11,8 kilo mee moet torsen. Lijkt me dus een duidelijke overwinning voor de BMW.

Nu we die vraag uit de weg geruimd hebben, is het tijd om de Bimmer in kwestie eens nader te bekijken. Het is weer zo’n juweeltje uit de absolute hoogtijdagen van het merk, namelijk de periode net voor de millenniumwisseling, toen nog niemand van een Bangle-butt gehoord had. Onlangs lieten we al een E38 passeren met de V8 uit de E39 M5. Dat was een erg gaaf ding met sportieve aspiraties, maar deze donkerblauwe E38 is vooral chique.

Het betreft een vroeg facelift-model met de traanoogjes. Of je die mooi vindt of niet is een kwestie van smaak. Ik zelf ben er enorm fan van en zou alleen vanwege deze koplampen al bijna een prelift E38 laten staan. Door de uitsparingen in de lampen worden de dubbele ronde koplampen nog eens geaccentueerd. Hoe meer old skool BMW-sfeer, hoe beter. De velgen zijn ook weer precies de goede units die tevens onder het hierboven genoemde exemplaar zitten.

Onder de kap huist in dit geval echter geen bonkige V8, maar een soepele V12. Ontzettend veel power levert dit blok eigenlijk niet per se, want de achtcilinder in de 740i had er al 286 stuks. De ‘dubbele zes-in-lijn’ loopt echter soepeler dan een Gazelle die in een bad met Advil gevallen is. De 180.000 kilometer die de auto achter de rug heeft mogen dan ook geen probleem heten.

De Beier staat te koop bij BMW dealer de Beier. Tipgever Mevlut vond ‘m echter op Autotrack. ‘Alle’ opties die je je in 1999 voor de geest kon halen zitten erop, behalve witte pinkers. Dat is mooi want oranje pinkers zijn objectief mooier. Koop dan?



