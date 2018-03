Special: BMW 7 Serie (E65)

De meest vernieuwende auto sinds jaren. Toch kijkt men voornamelijk naar de bips. Terecht?

De mens houdt niet van verandering. Vroeger was alles beter, houdt het maar lekker zoals het was en waarom moet alles anders? Simpel, het is de enige weg om vooruitgang te boeken. Voor BMW zou je denken dat het niet zo’n issue was om die vooruitgang te boeken. Het merk zat ten tijde van de introductie van de E65 echt op zijn hoogtepunt, volgens veel liefhebbers en kenners. De combinatie van sportieve rijeigenschappen, verfijning, briljante motoren en gedegen luxe waren voor velen zeer aantrekkelijk. Toch zag de familie Quandt het niet zitten met de huidige line-up. De zorgvuldig gekozen lijnen waren jarenlang het kenmerk van elke BMW: vier ronde koplampen, twee nieren, een Hofmeister-knik en bij voorkeur L-vormige achterlichten. Naar eigen zeggen bood BMW ‘dezelfde worst in verschillende maten’ aan.

Van oorsprong had BMW de plannen om samen met Rover de wereld te gaan veroveren. Het werd eigenlijk al direct na het huwelijk tussen de twee, duidelijk dat het een hele grote uitdaging zou worden. Als een ware ‘Golddigger’ genoot Rover van de samenwerking, terwijl BMW had gehoopt op synergie. Achter de schermen waren ze bij BMW al bezig met een strategie voor het eigen merk. De MINI zou een integraal onderdeel zijn voor de compacte klasse. Op kleine auto’s valt weinig te verdienen, tenzij je er kostbare, premium hebbedingen van maakt. Voor alles boven het C-segement zou BMW de markt gaan bedienen. BMW voorzag een grote stijging in de verkoop van crossovers en vele verscheidene carrosserievarianten op basis van één model.

Kortom, er zouden in relatief korte tijd zeer veel verschillende auto’s in de BMW showrooms staan. Aangezien het al lastig was om de modellen uit elkaar te houden, was het niet de bedoeling om nog meer verwarring te zaaien. Daar kwam Chris Bangle om de hoek kijken. Velen zien hem als de aanstichter van al het kwaad, maar niets is minder waar. De Amerikaan werd aangesteld om een compleet nieuwe designfilosofie te ontwikkelen. Deze moest zeer herkenbaar en uniek zijn, maar ook toepasbaar op een een hele reeks verschillende auto’s. Oh ja, vergeet niet rekening te houden met alsmaar strenger wordende eisen als luchtweerstand (verbruik), (voetgangers-)veiligheid, ruimte en uitrusting.

De eerste exponent van deze nieuwe lichting BMW’s was de 7 Serie. Gunstig gekozen, om het vlaggenschip te gebruiken als vaandeldrager voor een nieuwe richting. Al halverwege de jaren ’90 waren de designers bezig met deze opdracht. Van alle (20) gegadigden was het het ontwerp van de Nederlander Adrian van Hooijdonk dat werd gekozen. Naar het schijnt was het ontwerp van Van Hooijdonk nog radicaler dan het uiteindelijke resultaat. Het nieuwe design kenmerkte zich door toepassing van ‘Flame Surfacing’ (verschillende lijnen en vouwen in plaats van recht metaal) en de zeer kenmerkende bips, die gekscherend ‘Bangle Butt’ werd genoemd. Helemaal een verrassing kon deze achterkant niet zijn, evenals de rest van het ontwerp. In de jaren voor de introductie van de 7 Serie waren er al diverse conceptcars die echt wel duidelijk aangeven welke kant het opging met het design. Natuurlijk, de Z9 Gran Turismo (afbeelding boven) en Z9 Cabrio (afbeelding onder) concepts waren voorbodes voor de BMW 6 Serie, maar de designtaal was gelijk.

De E65 kwam eind 2001 op de markt. Uiteraard was het de kont die het publiek versteld deed staan. Het is een eufemisme om te zeggen dat mensen er ongepast van werden. Er ontstond een run op de showroom-modellen van het oude type en er werden petities getekend tegen Chris Bangle. Kijk je even door de aparte details heen, dan kon je wel zien dat het silhouet schitterend was: de voorwielen stonden ver naar voren, de schouderlijn liep langzaam op niet onbelangrijk: de E65 had een statige uitstraling. Er kwam wel even wat voorrijden.

Qua motoren kon je als liefhebber je geluk niet op. De 7 Serie is een van de weinige auto’s waarin je niet echt een verkeerde keuze kan maken qua aandrijving. Zelfs de minder stekker varianten waren soepel, gecultiveerd en prettig in de omgang. In het begin was E65 leverbaar als 735i (272 pk) en 745i (333 pk). Later volgden er een 730i (231 pk), 760i (445pk), 730d (218 pk) en een 740d (260 pk). Alle benzinemotoren waren leverbaar in een lange uitvoering (E66).

Het meest bijzondere aan de nieuwe 7 serie was echter niet het exterieur, maar het interieur. Wie wel eens in een luxe uitgeruste auto van eind jaren ’90 had gezeten, zal de overdaad aan knoppen hebben gezien. Met name bij Amerikaanse auto’s viel dit op. Ten eerste omdat Amerikaanse luxe auto’s vaak zeer compleet zijn uitgerust, maar ook omdat alles uitgeschreven stond op de knopjes. Niets van dat alles bij de 7 Serie.

Alle opties waren keurig onderverdeeld in het nieuwe systeem dat bediend werd met een centrale knop, iDrive genaamd. Om het interieur een opgeruimder uiterlijk te geven, werd de transmissiepookknop van de automaat (alle 7 Series hadden een zestrapsautomaat van ZF, een primeur) aan de stuurkolom gemonteerd. Dan als laatste is er een punt van het interieur wat de E65 te danken heeft aan zijn uiterlijk: de E65 was zoveel ruimer dan de geliefde E38. Zowel in lengte, breedte als in hoogte was het aangenamer om te vertoeven in de nieuwe 7.

Aan een facelift kun je zien of de consument (dus ook de fabrikant) tevreden was met het initiële ontwerp. Neem de E39 5 Serie: daar verwerkte BMW alleen iets andere lampen en tadaa: facelift! Bij de E65 was het een ander verhaal, want helemaal perfect was het ontwerp dus niet. In 2005 ondergaat BMW’s grootste een vrij rigoreuze facelift. De achterkant krijgt veel grotere achterlichtunits om de aparte kont te bedekken, als ware het een oma-onderbroek. De neus met de ‘treurige’ koplampen worden ook met pensioen gestuurd en vervangen door veel frissere (maar ook conventionelere) units.

Andere wijzigingen zijn er op het gebied van motoren. De 730i wordt iets sterker (258 pk) en de 735i en 745i worden vervangen door respectievelijk de 740i (306 pk) en 750i (367 pk). De 760i blijft gelijk, terwijl de dieselmotoren ook toenemen in kracht. De 730d heeft nu 231 pk tot zijn beschikking, terwijl de schofterig koppelrijke (want 700 Nm) 745d maar liefst 315 pk levert. Aan het interieur veranderd er op het oog niet veel, alhoewel het iDrive systeem iets wordt versimpeld.

We leven tegenwoordig in een tijd waarin we weemoedig kunnen worden van techniek. De Playstation 2, de discman, de Compaq Pressario laptop, de iPod Classic en de Nokia 3110 waren van die apparaten die zeer handig waren en destijds perfect werkten. Inderdaad, destijds. Want hoe goed ze ook voldeden aan het tijdsbeeld, ze zijn hopeloos verouderd. Nu is het zo dat techniek altijd verouderd. De E65 is nooit bedoeld om tijdloos te zijn. Sommige devices zijn er hebben de gehele branche op een achterstand gezet. Net als de eerste iPhone was de eerste E65 7 Serie niet perfect: er waren genoeg dingen voor verbetering vatbaar.

Zo was het iDrive systeem te gecompliceerd, het design wellicht iets te extravagant en er waren wat nukken qua betrouwbaarheid. Maar dat maakt niet uit, eigenlijk. Net als de iPhone heeft de 7 Serie het template laten zien van hoe een auto ontworpen kan worden en hoe design toegepast kan worden op een scala van producten. Alleen al daarom is de E65 legendarisch. Die aparte kont was er achteraf gezien vooral om aan te tonen hoe bijzonder deze auto eigenlijk was.

