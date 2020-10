Te koop: een Mercedes SLS met de 'correcte' deuren - Autoblog.nl

De deuren zijn of het meest briljante, of het meest irritante aspect van de Mercedes SLS, als occasion staat hij nu voor een prima bedrag te koop.

Mercedes heeft met de AMG GT-serie een waar arsenaal aan sportauto’s te boek staan. Daarvoor was het echter altijd een beetje lastig met de snelste auto’s van Das Haus. Zo was er de AMG CLK GTR, een gehomologeerde Le Mans-racer. Daarna kwam de SLR McLaren, een bloedsnelle GT-achtige supercar. In 2010 ging het even wat rustiger. Dat was het jaar van de Mercedes SLS.

Retro

De term ‘opvolger’ is in dit geval lastig. Ja, de SLS is eveneens een GT. Ja, hij heeft ook een grote V8, groter dan die van de SLR zelfs. Zonder supercharger of andere ongein. Deze heerlijke 6.2 V8 levert 571 pk. Waar de SLS bekend om stond: een klein vleugje retro. Je kon wat 300 SL herkennen in de proporties, maar het beste voorbeeld zijn de vleugeldeuren (Gullwing Doors). Dit is een directe hint naar het verleden van de SLS, en van Mercedes.

Roadster

Mercedes bracht ook een dakloze versie uit van de SLS. Omdat de scharnieren van de deuren van de coupé in het dak zitten, kon de dakloze tweezits Roadster niet geleverd worden met vleugeldeuren. Daarom werd de SLS Roadster niet alleen de dakloze versie, maar ook de versie zonder vleugeldeuren.

Deurgate

Want de deuren zijn een leuke gimmick en een leuke verwijzing, maar ze vielen niet per definitie in de smaak. Als de auto op de kop belandt, wordt een explosief geactiveerd om de deuren eraf te blazen. De deuren voegen gewicht toe en het zag er ietwat opzichtig en flamboyant uit. Alsof je een statement maakt. Men vond de reguliere deuren van de SLS Roadster een verademing. Het was nog steeds een gaaf uitziende auto, deuren of niet.











Te koop

Mocht jij nou altijd al een SLS hebben willen bezitten, maar deel uitmaken van het team wat anti-vleugeldeur is, dan is er goed nieuws. De Roadster is momenteel de goedkoopste van de twee SLS’en op Marktplaats. Het zwarte exemplaar is relatief ingetogen, maar de gigantische oranje remklauwen (met keramische remmen) verraden een hoop. Een beetje luxe wordt toegevoegd door het beige interieur. Vergis je niet: de natuurlijk ademende V8 leverde in de Roadster meer pk: wel 572 stuks! Dat maakt het verschil niet, maar zorgt er wel voor dat ook de dakloze SLS een gave supercar van Mercedes is.









Occasion

De Mercedes SLS occasion in kwestie heeft 58.693 km gelopen en komt uit 2012. De verkoper wil er nog 169.950 euro voor hebben. In de AMG GT-waanzin zou je de SLS bijna vergeten, maar zo’n genadeloos lekkere 6.2 V8 vergeet je niet zomaar. Sla je slag op de advertentie van de Mercedes SLS Roadster occasion.