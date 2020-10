Autoblog advies: monsterdiesel voor AB-scribent - Autoblog.nl

We gaan op zoek naar een gigantische monsterdiesel voor een oud-Autoblog coryfee!

Voor vandaag gaan we op zoek naar een auto voor een heel bijzonder persoon. Het is een man die jullie allemaal kennen, ook al weet je het niet. Het gaat namelijk om @nicolasr oftewel Nicolas. Deze vriendelijke man heeft voor een tijdje de burelen op de Autoblog-redactie bestierd. Aldaar ontpopte hij zich tot de specialist als het aankomt op de lezersvragen. Dat niet alleen, de bloemlezingen waren vaak zo mogelijk nog mooier.

Humor

De beste man heeft een hoop humor. Bij de lancering van de splinternieuwe Audi A5 voegde hij het fotomateriaal toe van de oude A5. De legende wil dat de oude foto’s er nog steeds staan. Schaterlachen was het resultaat; dijen werden gekletst.

Nicolas heeft naast een portie gezonde humor ook smaak in goede auto’s. Voor lange tijd reed hij rond in een BMW E91 met zescilinder diesel (puike keuze!). Daarnaast heeft hij ook een Audi A4 en BMW i3 gehad. Op dit moment woont hij in Spanje en heeft hij een BMW Z4. Logisch, want daar komt zo’n auto tot zijn recht. Maar voor nu is hij aan het kijken naar iets anders.

Monsterdiesel voor AB-scribent

Zijn kersverse vrouw wil namelijk dat er iets groters komt. Het vrolijke koppel rijdt geregeld dwars door Spanje en dus is een andere auto nodig. De Z4 is gewoonweg veel te klein en een tikkeltje oncomfortabel. Nicolas neemt dat héél erg serieus en mikt meteen hoog. Hij zoekt een zo groot mogelijke auto met zo’n machtig mogelijke motor. Een ware monsterdiesel, zo u wilt. In Spanje hebben ze namelijk geen wegenbelasting zoals wij deze kennen… Wat kunnen wij vinden?

Dit zijn zijn wensen en eisen voor de monsterdiesel:

Huidige auto: BMW Z4 (E89) Koop of lease: Koop Budget: € 50.000 (indicatie, liever wat minder) Jaarkilometrage 15.000 Brandstofvoorkeur Maakt niet uit Reden aanschaf De Z4 is toch wel wat klein Gezinssamenstelling Mijn vrouw en ik. En veel bagage Voorkeursmodellen Land Cruiser 200 V8 Diesel No-go: Geen!

Tip 1: het geld hoeft niet allemaal op aan monsterdiesel

In heel erg veel gevallen krijgen we aanvragen waarbij het budget net even te krap is voor de wensen. Zeker als er concreet bouwjaren, km-standen en uitrusting wordt genoemd. In dit geval gaat de vriendelijke aanvrager misschien iets te ver. Wij zouden aanraden om NIET alles stuk te slaan op de auto. Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste omdat er voldoende auto’s zijn die voldoen aan de omschrijving en ongeveer de helft kosten. Zeker in Spanje vinden we voldoende auto’s die er keurig uitzien en precies kunnen wat jij wilt. Ten tweede is dit soort auto’s er met de jaren niet altijd beter op geworden. De vorige generaties SUV’s waren veel grootser, ambitieuzer en prestigieuzer. Ze zijn nu sportiever, zuiniger (op papier) en verstandiger. Daarbij: een fraai infotainmentsysteem loopt vrij snel achter en kan het gemis van een V8 niet opvangen. Toch?

Tip 2: koop monsterdiesel in Spanje

Als je dan toch in Spanje woont. Kleine benzine auto’s zijn er relatief prijzig. Premium auto’s met benzine motor ook. Maar gigantische diesels? Die zijn relatief goedkoop op te pikken. De keuze is niet enorm reuze gezien de grootte van het land. Echter, voor een fractie van het budget vind je heel erg aardige opties. Shoppen in Nederland kan lonen, want ook hier zijn grote diesels niet meer Salonfähig. Echter, ZO goedkoop zijn ze ook weer niet. Duitsland is een goede optie, zeker als je meer keuze wil uit kleur en uitvoering. Maar ook hier: enorm veel valt er niet te besparen en je moet er maar zin in hebben om als Nederlander in Duitsland te kopen en te exporteren naar Spanje.

Mercedes-Benz GL420 CDI 4Matic (X164)

€ 14.500

2007

165.000 km

Kijk, Nicolas, je kan voor een bescheiden bedrag als 15 mille al klaar zijn in de zoektocht naar een monsterdiesel. De Mercedes-Benz GL 420 CDI voldoet namelijk helemaal aan de omschrijving. In Nederland zijn er binnenvaartschepen die compacter zijn. Het apparaat is niet alleen voor Amerikanen, maar ook door Amerikanen gebouwd en dat zie je terug in de bouwkwaliteit. Het komt iets goedkoper over dan het interieur van een S-Klasse uit deze periode. Een generatie jongere GL 350 CDI (Lewis Hamilton had ook een V6) is waarschijnlijk een veel fijnere auto, maar geeft niet dat enorme Tonka-gevoel en niet onbelangrijk: is minimaal twee keer zo duur.

Verder alleen maar lof: je hebt ALLE ruimte, in het terrein speelt de auto nog wel iets klaar en die motor is een absolute beul. Het is niet alleen hoeveel vermogen die levert, maar met name de manier waarop het koppel vrijkomt. Onderhoud kan desastreus zijn, maar ja: dat wist Nicolas bij het doen van de aanvraag ook al.

Toyota Land Cruiser D4-D (UZJ200)

€ 37.000

2008

150.000 km

De auto waar we de zoektocht mee begonnen. De prijzen van deze LandCruisers volgt niet de reguliere afschrijving, maar lijkt meer op die van vrachtwagens. Zeker met weinig kilometers zijn ze extreem prijzig. Zelfs deze voordelige Land Cruiser die we vonden moet nog 37.000 euro opleveren. Een twaalf jaar oude diesel met voldoende ervaring. Dit soort auto’s kun je wereldwijd exporteren, want dit is eigenlijk een Rolls-Royce die overal kan komen en daadwerkelijk De Beste Auto ter wereld is. LandCruisers zijn in het terrein in hun element en ze zijn bijna onverwoestbaar. Ook zijn ze enorm groot: in Lelystad kunnen ze er vast wel een rotonde van maken. De prijs is vrij stevig en het interieur is meer compeet dan luxe, maar de afschrijving maakt veel goed. Deze auto kun je altijd nog slijten aan een aspirant-dictator.

Audi Q7 6.0 TDI quattro (4L)

€ 26.990

2010

160.000 km

Nu kan het zijn dat je de opties supersterk vind (zijn ze ook), maar ook een beetje ‘agrocultureel’. Waarom niet voor de meest verfijnde monsterdiesel aller tijden? De Audi Q7 6.0 TDI is een absoluut monster en stiekem een erg fijne auto. De Q7 is wat verfijnder dan bovenstaande twee opties. De motor is het hoogtepunt, een zijdezacht lopende diesel die eerder thuis hoort in een locomotief dan een auto.

De Q7 is absoluut niet terreinwaardig, maar is op de weg zeer comfortabel. Ondanks dat het stiekem een ‘RS’ is (de is gebouwd door Audi quattro GmbH), is het geen auto waarmee je even lekker gaat sturen. Sterker nog, de V8 is eigenlijk een betere keuze. Die V12 heb je nodig om het gewicht van die V12 te kunnen torsen. Aan de andere kant: zo gaan ze nooit meer gebouwd worden. Het is een absoluut unicum in de autowereld. En dat voor minder dan 30 mille.

Range Rover TDV8 Vogue (L322)

€ 25.950

2011

125.000 km

Bij Land Rover kun je eenvoudig terecht. Grote terreinwagens is het geen dat zij heel erg graag doen. Je kunt diverse kanten op. Wil je voor een prikkie genieten? Voor minder dan 15 mille pik je een nette Range Rover Sport TDV8 op. Rijdt heel erg machtig, is stiekem niet zo heel erg ruim. Een Land Rover Discovery is aanzienlijk ruimer. Helaas is deze niet leverbaar met de achtcilinder diesel, alhoewel een postfacelift SDV6 een topauto is. Maar als je ruimte, een krachtige achtcilinder en lekker wat luxe wil combineren, dan moet je gewoon voor een Range Rover gaan.

Het is absoluut niet sportief, maar man: die zitpositie maakt alles goed. Je voelt je echt king of the road. Alles is overzichtelijk en de zitpositie is een tikke rechtop. Het leer is briljant: kan geen Duitse auto tegenop. De motor is niet de sterkste V8 diesel ooit en hij heeft (prijzig) onderhoud nodig, maar het is wel de lekkerst klinkende diesel in dit lijstje. De LR322-generatie staat erom bekend dat ‘ie niet helemaal vrij is van onderhoud. Ga dus voor een wat later type, die zijn over het algemeen het beste.

BMW X5 M50d (F15)

€ 34.950

2014

145.000 km

Alle auto’s in dit overzicht zijn tot nu toe bijzonder machtig. Waarschijnlijk is het de bedoeling van de aanvraag, maar ze zijn ook wat onbehouwen en een tikkeltje lomp. Dankzij de extreem grote motoren stuurt het absoluut niet bijzonder op het asfalt en ondanks dat de motoren erg sterk zijn, is dat gezien het gewicht wel nodig ook. De BMW X5 M50d is wat dat betreft dan de ultieme oplossing. Het is de auto voor als je het meest op de weg rijdt: daarbuiten kom je niet heel erg ver met een X5 op enorme wielen. Maar man, op het asfalt rijd dit toch lekker.

De motor is een zijdezachte zes-in-lijn met heel erg veel power. Je hebt niet die machtige krachtsontplooiing van een V8 monsterdiesel, maar wel de punch van meer dan 700 Nm. Ja, het is een SUV, maar dit stuurt gek genoeg strakker en directer dan sommige limo’s die evenveel wegen. De automaat is top, het interieur is keurig en zo’n M is altijd lekker riant uitgerust. Overigens, een X5 35d/40d met M Sport pakket heb je in Spanje vanaf zo’n 20 mille met weinig kilometers en biedt 90% van de sensaties.

Volkswagen Touareg 4.2 TDI 4Motion (7P)

€ 34.950

2014

160.000 km

Om een grote bak een sleeper te noemen gaat wat ver, maar deze auto komt in de buurt. De Touareg V10 TDI is een machtige bak, maar het idee van de techniek is gaver dan het onderhouden ervan. Deze tweede generatie Touareg met V8 is in alle opzichten veel beter, Het interieur is veel fraaier, de rijeigenschappen staan op een hoger niveau en de motor is een beest. In principe is deze auto een Porsche Cayenne Diesel S zonder logo. De Cayenne is net wat strakker en heeft een nog mooier interieur, maar verder is het lastig om te zien waarom die zoveel duurder is. Deze Touaregs zijn vrij zeldzaam. In het hele land vonden we er maar twee die aan de eisen voldoen. Je kan ook voor 10K een oude eerste generatie V10 op de kop tikken en je geluk beproeven.

YOLO I: Jeep Wrangler 2.2 CRD Rubicon (JL)

€ 49.990

2020

0 km

We gooien het even over een compleet andere boeg. We keken (uiteraard) even naar het aanbod van Jeep. Een Grand Cherokee kan zich uitstekend meten met een Touareg, XC90 of Discovery. Maar als je dan toch een fun auto zoekt: waarom geen Jeep Wrangler Unlimited? Deze auto’s zijn zo gaaf. Ze staan op een ladderchassis, dus in het terrein kun je er daadwerkelijk wat mee. Sterker nog, ze zijn daar erg goed. Het dak kan er af, waardoor je zeer grote objecten kunt vervoeren.

En dan de prijzen. Je zou denken: 50 mille, dat is een hoop geld. Klopt, maar dan is de auto helemaal nieuw. In Nederland kost dit privilege dik 50 mille meer, puur door belastingen. De Wrangler is natuurlijk minder luxe en gerafineerd dan een Benz of BMW, maar qua pure fun is er weinig dat leuker is. De motor is de 200 pk diesel uit de Alfa Romeo Giulia, de automaat eveneens. niet echt een enorme monsterdiesel, maar de Wrangler is kleiner en lichter en heeft geen dikke motor nodig.

YOLO II: Maserati Levante Diesel

€ 49.200

2017

60.000 km

Heel even wilden we de Macan S Diesel aanbevelen. Een van de leukst rijdende crossovers die ooit gebouwd is. Maar een Macan is heel erg klein en je moet eigenlijk de Porsche V6-benzinemotor hebben, niet de Audi-diesel. Daarom opteren we nu voor een Maserati Levante. Ze beginnen nu goedkoop te worden. Natuurlijk, 50k stukslaan is en blijft een hoop geld. Maar dan heb je wel een van de fraaiste crossers in zijn klasse. Bijna vier jaar oud en iets meer dan een halve ton op de klok: dit is nog een heel erg verse auto. De wegligging is buitengewoon goed voor elkaar. Het interieur is niet zo strak en vernuftig afgewerkt als dat van een Duitse tegenstrever, maar de leerkwaliteit en ambiance maakt veel goed. Eigenlijk niet eens zo heel erg YOLO…

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!