Dit weten we al over de Hyundai Kona N - Autoblog.nl

Het sportlabel van Hyundai krijgt een derde model: de Kona N. Er is weinig over bekend, maar dat ‘ie komt, is zeker. We hebben een paar puzzelstukjes die je een beeld moeten geven van deze sportieve crossover.

Het is bijna meer regel dan uitzondering dat een sportlabel vroeg of laat een SUV of crossover onder handen neemt. CUPRA, het sportlabel van SEAT, begon zelfs met een SUV, de Ateca. Hun eerste zelfstandige model is eveneens een crossover, de Formentor. Volkswagen lepelde de aandrijflijn van een Golf R in de T-Roc R, Audi heeft diezelfde motor in de SQ2 gestopt en ook Ford doet met de Puma ST een duit in het zakje. Kortom: dat idee is zo gek niet meer.

Kona

Vandaar dat het nieuwe sportlabel van Hyundai ook eens een crossover onder handen neemt. De Kona staat niet perse te boek als een snelle auto. Het motorenaanbod bestaat en bestond uit een 1.0 T-GDI met 120 pk die ‘voldoende’ is, de Hybrid met 140 pk wat niet slecht is. Een rappe versie is de vierwielaangedreven 177 pk sterke 1.6 T-GDI, maar die is met zijn hoge vanafprijs niet interessant voor Nederland. Die lijkt dan ook gedropt te worden. De snelste is trouwens de Electric, met 204 pk en de welbekende elektrische sprinttijd.

De Kona kreeg bij zijn facelift een N-Line-versie. Sportiever gelijnd, zonder de sportieve aandrijving. Deze show gaat binnenkort gepaard met wat go. Het merk zelf is er nog niet zo vocaal over geweest, maar een Hyundai Kona N is onderweg. Let wel: vrijwel alles in dit artikel is gebaseerd op geruchten. Neem het dus nog even met een korreltje zout.

Eigen platform

Hyundai en Kia bouwen vele auto’s op gedeelde platforms. Zo hebben de vorige Hyundai i20, Kia Rio en Kia Stonic dezelfde basis en het zou ons niks verbazen als de compleet nieuwe i20 met een nieuw snoetje als Rio onderweg is. De Kona ontsprong die dans, want het platform moest klaargestoomd worden voor de elektrische versie. Uiteraard zal Hyundai N haar best doen om het onderstel wat sportiever af te stellen voor de Kona N. Wij verwachten eenzelfde kuurtje voor de dempers, veren en stuurinrichting als de i20 N. Ook het optionele mechanische sperdifferentieel zou wel eens een entree kunnen maken in de Kona N.

Grote motor

Qua positionering is de Kona de crossover-versie van de i20, maar de nieuwe i20 N gaat behalve de logische aanpassingen weinig te maken hebben met de Kona N. De i20 N heeft namelijk een 1.6 T-GDI met 204 pk: niet slecht. Omdat de Kona op zijn eigen basis staat, is er ruimte voor een leukere motor: de 2.0 uit de i30 N. Daarin is hij goed voor 250 pk, naar verwachting wat de Kona gaat krijgen. Of de Kona net als de i30 N een 280 pk sterke ‘Performance’-variant krijgt, is niet bekend. Schakelen zou in de Kona N met dezelfde achttraps DCT als de i30 N gaan, of natuurlijk een handgeschakelde zesbak.

Vierwielaandrijving

Om toch nog een beetje onderscheid aan te brengen tussen de Hyundai i30 N en de Kona N, gaan er verhalen dat er vierwielaandrijving wordt toegevoegd aan de Kona. Dit was al optioneel leverbaar op de uitvoeringen met de 1.6 T-GDI, dus de techniek is er in theorie. Vierwielaandrijving zou goed passen bij de ‘SUV’-insteek van de Kona. Hyundai was des tijds trots op het implementeren van een multilink-achteras bij de Kona 1.6, in tegenstelling tot de starre achteras van de Kona met de 1.0. Ook dat zou dus een voordeel zijn van vierwielaandrijving. Een nadeel zou extra gewicht zijn. De Kona is namelijk verrassend licht voor wat het is, leeggewicht op kenteken (1.0 T-GDI) is slechts 1.198 kg.

Ontwikkeld op de Nürburgring

De N van Hyundai N staat direct dan wel indirect voor Nürburgring. Hyundai zet meer in op Europa en daarmee testen ze graag op het trots van de Europese autocultuur, te noemen de Grüne Hölle. Dat is ook hoe we aan extra info over de Hyundai Kona N komen: Automotive Mike zette er wat dingen over op een rij toen hij een Kona tijdens zijn testrondjes filmde.

En de rest

De vers gefacelifte Kona is klaar voor zijn hete N-versie, maar een termijn is nog niet genoemd. Hij kan volgende week op je beeldscherm verschijnen, maar ook nog een paar maanden op zich laten wachten. Hoe de Hyundai Kona N eruit gaat zien weten we nog niet zeker, maar combineer een i20 N met een Kona N-Line en je komt een heel eind, lijkt ons. Het kan niet anders of de N-kleur Performance Blue wordt leverbaar. Bovendien zien we in de video een grappig detail wat ontbreekt op de i20 N: het driehoekje als derde remlicht.

Prijzen zouden qua motor rond de i30 N moeten liggen, maar qua auto meer richting i20 (N). De prijs van de i30 N lag net onder de 50.000 euro (in verband met de facelift momenteel even niet te bestellen en dus te prijzen). Rivaal Puma ST is net geprijsd op 40.725 euro, maar dat is met een kleinere motor dan de Kona N. Ondergetekende schat laatstgenoemde in op ergens tussen de 40.000 en 45.000 euro. Mocht je in de markt zijn voor een i30 N met een fijnere zitpositie: de Hyundai Kona N is onderweg. Heel even geduld nog.