Te koop: Ferrari 458 met flink wat meters in de benen

Wie koopt er nou nog een Ferrari om in te rijden..

De gemiddelde tweedehands Ferrari heeft wellicht enkele ritjes over de boulevard achter de rug, hoogstens een ommetje rondom het winkelcentrum. Wanneer het winkelpubliek je niet genoeg aandacht meer geeft is het tijd om de auto in te wisselen voor wat nieuwers. Deze niet. De eigenaardige ex-eigenaar van deze 458 heeft de auto daadwerkelijk gebruikt om kilometers mee te maken, met een eindstand van 156.277 km. Alle lof voor de persoon in kwestie, die sinds het bouwjaar 2011 flink wat gereden heeft.

De hoge kilometerstand komt met een extra voordeel. “Extra voordeel?” hoor ik jullie gierige Nederlandse hersenen denken. Jazeker, want op heel Autotrack is geen goedkopere 458 te vinden. Het exemplaar moet 134.800 ekkermannen opleveren. Voor dit geld rij je wel in het meest afgepeigerde paard van de stal. Gelukkig zijn de mankementen die hieruit voortkomen af te doen als ‘Italiaans karakter’. Dus eigenlijk heb je niks te verliezen.

Met dank aan Tim voor de tip!