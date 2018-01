Waarom de snellere BMW i8 een probleem heeft

We dalen even af naar een bedenkelijk niveau.

Gisteren vertelde collega @rubenpriest je dat BMW nadenkt over een snellere versie van de BMW i8. Een gebrek aan echte power is altijd al een issue geweest bij de i8. Tijdens het rijden met de auto kwam @wouter erachter dat de auto eigenlijk teveel probeert te doen. Daardoor heeft de auto er moeite mee de belofte van het extravagante uiterlijk waar te maken.

Veel klanten zouden het kennelijk ook wel zien zitten als de i8 wordt voorzien van wat meer oempf en dus zwellen de geruchten dat die sterkere i8 er echt komt weer aan. Met de i3s heeft BMW immers zelf al voor een precedent gezorgd op dit vlak.

Het probleem is echter de naam van de i3s. Stel dat BMW uniformiteit nastreeft in de modelaanduidingen, dan zou de snellere i8 dus i8s moeten gaan heten. En zoals AB-lezer @autodidakt aangeeft, is dat enigszins problematisch met het oog op de Engelse uitspraak van de naam:

I8s? What the fuck? I am not driving a car that says I ate ass on the back…

#BMW!

Het zou natuurlijk niet de eerste keer zijn dat een auto een onfortuinlijke naam meekrijgt, maar toch. Misschien is dit wat BMW al die jaren heeft tegengehouden de i8 het vermogen te geven wat de auto verdient. Mocht de i8s echter toch op de markt komen, hebben we al een goede sticker voor de auto gevonden op de webz van A1 Decals (NSFW). Classy.