Dit kunnen we de komende 10 jaar van PSA verwachten

Het concern gaat doen, wat vele andere autoconcerns al hebben aangekondigd te gaan doen.

Het was al bekend dat Opel/Vauxhall onder de vleugels van PSA de elektrische kant op zal gaan. PSA CEO Carlos Tavares heeft tijdens het Automotive News World Congress de plannen bekendgemaakt voor de merken Peugeot, Citroën en DS.

Tegen 2025 wil het Franse concern beschikken over 40 geëlektrificeerde modellen, verdeeld onder de vijf merken. Daarnaast is PSA druk in de voorbereiding om de Amerikaanse markt te gaan betreden. De Fransen willen de komende zes jaar 124 nieuwe modellen lanceren in zes regio’s op de wereld. Tavares wilde niet zeggen met welk merk ze naar Amerika gaan. Wel zei de CEO dat toekomstige Opels zullen worden afgestemd op Amerikaanse regelgeving.

PSA doet momenteel onderzoek naar de mogelijkheden voor de Amerikaanse markt. De eerste auto van het concern voor Amerika zal mede worden ontwikkeld door Amerikaanse engineers die hier in Europa werkzaam zijn. Daarnaast kijkt PSA naar de wensen van de Amerikaanse consument. Het concern heeft een tienjarenplan uitgetrokken voor dit proces. De verwachting is dat PSA pas tegen 2026 auto’s in Amerika gaat verkopen.

Op het congres sprak Tavares ook over zelfrijdende auto’s. 80 procent van toekomstige auto’s van PSA moeten gedeeltelijk zelf kunnen rijden tegen 2030. 10 procent van de auto’s zullen beschikken over level vier en vijf autonomie. (via Autonews)