Te koop: G65 AMG die ooit 400.000 euro heeft gekost

Afschrijving is een bitch.

Er zijn daadwerkelijk mensen geweest die het een goed idee vonden om een Mercedes G65 AMG te kopen. Een doos met een V12. Het is niet snel, het is een ongelofelijke slurper en het is een vreselijk duur ding. Een auto die je alleen koopt als je echt een bloedhekel hebt aan GroenLinks en niets geeft om een paar honderdduizenden euro’s.

Want deze auto kopen betekent afschrijving. Keiharde afschrijving. In Nederland was de Mercedes G65 AMG een bizarre en dure verschijning. Ondanks het prijskaartje wist Mercedes enkele exemplaren aan vermogende Hollanders te slijten. Zo’n exemplaar staat nu te koop. Het gaat hier om een zwarte G65 uit 2017 met een nieuwprijs van 417.378 euro. Van dat bedrag alleen al 119.723 euro aan BPM!

Van die vier ton is niet veel meer over, maar nog steeds is deze G-klasse een dure occasion. Er zijn 18.000 benzine slurpende kilometers gereden met de V12 en nu staat de G65 te koop bij Mercedes Den Haag. De Haagse dealer vraagt 259.850 euro voor de Benz. De badge ‘V12 Biturbo’ is optioneel te vervangen voor een hele grote middelvinger.

De G65 AMG beschikt over 612 pk en 1.000 Nm koppel. Ondanks het vermogen en het enorme koppel doet de G-klasse met twaalfcilinder het sprintje naar de honderd in ‘maar’ 5,3 seconden. De topsnelheid is begrensd op 230 km/u. Het opgegeven stadsverbruik bedraagt 22.7 l/100km en dat is nog de theorie. Je kunt de advertentie hier bekijken.