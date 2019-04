De eerste Volvo EV komt dit jaar nog

Dat kan geen toeval zijn.

Volvo is een van de eerste fabrikanten die duidelijk keuzes heeft gemaakt richting de toekomst. Eerst schaften ze alle motoren met meer dan vier cilinders af. Vervolgens werd het afscheid van de diesel aangekondigd. Ook heeft Volvo te kennen gegeven na 2021 enkel en alleen geëlektrificeerde auto’s te gaan verkopen.

Maar dat is nog niet voldoende. Volvo gaat ook al zijn auto’s begrenzen op 180 km/u en komt met een speciale sleutel zodat de Volvo eigenaar een zwaar geknepen auto kan uitlenen. Het moge duidelijk zijn: Volvo is het braafste jongetje van de klas. Wat dat betreft is het eigenlijk heel erg vreemd dat het Zweedse merk met Chinese eigenaren nog geen elektrische auto in het assortiment heeft.

Jazeker, de Polestar 2 is op een Apple-esque manier geïntroduceerd, maar nog niet leverbaar. Gelukkig komt daar snel verandering in: Volvo komt namelijk dit jaar nog met een volledig elektrische XC40, zo laat het merk weten aan Automotive News Europe. Dat de auto min of meer gelijk met de Polestar 2 op de markt is niet zo heel erg vreemd. De twee auto’s staan beide op het CMA-platform. De afkorting CMA staat voor Compact Modular Architecture. Op dat platform staan ook diverse modellen van Link & Co, zoals de 01, 02 en 03.

De volledig elektrische XC40 zal aan het einde van dit jaar voorgesteld worden. Normaliter zou je dan denken aan een introductie op de IAA in Frankfurt, maar Volvo slaat veel beurzen tegenwoordig over. Naar verwachting worden de eerste emissieloze XC40’s begin 2020 afgeleverd.