9 belachelijk dikke Bentley’s op Nederlands kenteken

“Ik heb een Bentley”. Woorden die het in alle kringen ongetwijfeld goed doen. Sommigen vinden het zelfs een goed idee om een kind zo te noemen. Het zijn ook puike wagens, van jong tot oud. Ondanks de hoge aanschafprijzen zijn er genoeg Bentleys op gele platen te vinden. In dit artikel een greep uit de gespotte Nederlandse exemplaren die op Autojunk voorbij zijn gekomen. Van een bizarre Supersports tot een stijlvolle Azure. Wat dat betreft is de titel ‘belachelijk dik’ en ‘Bentley’ pleonasme. Je checkt ze hieronder, inclusief de mogelijke prijs die aan het kenteken gelinkt staat. Klik op het plaatje om meer foto’s te bekijken.

Bentley Continental R – prijs onbekend

Vraag iemand een slee van een auto te tekenen en deze Continental R zal het resultaat zijn. Een machtig lange machine. Dit exemplaar is 20 jaar oud en is nog steeds imposant.



Bentley Continental GT W12 – 319.560 euro

Met deze auto heb je het goed voor elkaar. Geweldige luxe aan boord en toch 635 pk schoon aan de haak zodat een volgende afspraak missen eigenlijk onmogelijk is.



Bentley Bentayga – 308.835 euro

Een dieseltje op zwarte Mansory-velgen. Een droomspec voor de gemiddelde entertainer, gedichtenschrijver of voetballer.



Bentley Azure – prijs onbekend

Gangster met hoofdletter G. Laat die speedboot maar zitten, aan deze youngtimer heb je genoeg.



Bentley Arnage – prijs onbekend

Deze Bentley komt uit 2005, maar oogt een stuk ouder. De Britten gebruikten de ‘ouderwetse’ designtaal vrij lang wat helemaal niet misstaat op het type auto.



Bentley Flying Spur – 283.043 euro

Je moet wel een flinke oprit hebben om de Flying Spur kwijt te kunnen. Ook in de stad zal het niet altijd passen met zo’n mastodont.



Bentley Continental Supersports – 387.942 euro

710 pk uit de bekende W12. Dit maakt alleen maar nieuwsgierig naar zijn mogelijk opvolger, wat gaat Bentley daarmee doen?



Bentley Azure – 460.402 euro

Ook dit is lastig parkeren. De kont van de Bentley steekt aardig uit.



Bentley Brooklands – 493.558 euro

Zo groot en toch zo onpraktisch. Termen die prima passen bij dit merk als Bentley. Bijna een half miljoen euro aftikken voor een coupé met meer dan 500 pk in het geval van de Brooklands.