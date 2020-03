Te koop in Nederland: de zwanenzang van de Aston Martin Vantage

Noem het melken, maar de vorige generatie Aston Martin Vantage kent een hoop speciale versies. Dit is er één van.

De vorige generatie Aston Martins heeft het een tijd volgehouden. De DB9 was al onder ons rond 2003, en in 2004 kreeg hij een kleiner broertje. De V8 Vantage was niet alleen qua afmetingen wat kleiner, ook kreeg hij niet de 5.9 liter V12. Een 4.7 liter grote V8 moest het werk doen.

De Vantage heeft een hoop versies gezien. Bij de facelift kwam er een V12 Vantage met wél die 5.9 liter V12. Ook kwam er in 2013 nog van zowel de V8 als de V12 een Vantage S met meer pk en een algemene update. Maar de leukste versies kwamen toen duidelijk werd dat er een opvolger in de startblokken stond. De versies die je als zwanenzang van de Vantage zou kunnen zien zijn de GT8 en GT12.

Zoals de namen zeggen zijn deze ook gebaseerd op zowel de V8 als V12 Vantage. Extra heftig spoiler- en bumperwerk onderscheidt deze auto’s ten opzichte van hun standaardmodellen. De GT12 lijkt beter uit de verf te komen: de grotere motor, meer pk, extra gelimiteerd met maar 100 stuks en dus relatief gezien meer geld waard. Schrijf de GT8 echter niet te snel af. Met zijn 150 stuks is die ook niet bepaald alledaags, de soundtrack van de V8 is ongelofelijk lekker en als lekkere optie: de GT12 kon alleen besteld worden met een automaat, maar de GT8 krijgt gewoon een handbak met zes versnellingen. Ook dat is stiekem gewoon erg fijn in dit soort auto’s.

Met een limitering van 150 stuks is het makkelijk om achter het net te vissen. Gelukkig is er altijd nog de occasionmarkt. V12-liefhebbers hebben er misschien weinig aan: het gaat om de ‘mindere’ Aston Martin Vantage GT8.

Grijs en zwart is een veilige, ietwat saaie keuze, daarom is het exemplaar in kwestie opgeleukt met accenten in de felgroene ‘AMR’-kleur. Met zijn dikke bumpersets, veel koolstofvezel en flinke vleugel daarom bepaald geen saaie auto om te zien.

De auto staat gewoon te koop in Nederland en potentiële kopers mogen 299.995 euro meenemen. Een flinke smak geld, maar dan heb je wel een Vantage GT8 uit 2019 met weinig kilometers en een handbak. Zeer gelimiteerd spul: sla je slag op Marktplaats.