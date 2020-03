“Bestuurders moeten autonome rijhulpsystemen verdienen”

Gaat je auto voor eigen rechter spelen met zijn rijhulpsystemen?

Technologie is niet te stoppen en dus worden alle mogelijkheden uitgeprobeerd. Je auto doet bijvoorbeeld ook steeds meer zelf. Dat begint bij zelf kunnen rijden (cruise control), maar mondt daarna uit in ook zelf kunnen remmen, zelf tussen de lijntjes kunnen houden en zelf een hoop andere dingen in de gaten houden. Combineer dat alles en je krijgt systemen als Tesla’s Autopilot of Cadillacs Super Cruise.

Leuk, maar er geldt dat je als bestuurder te allen tijde moet opletten en dus bijvoorbeeld geen appjes moet sturen. Rijhulpsystemen blijven hulp en geen bestuurders. Het IIHS (International Institute of Highway Safety) uit de VS bracht een rapport naar buiten over de hulpmiddelen en tot in hoeverre zij de bestuurder er nog bij betrekken.

De systemen lijken soms averechts te werken: des te meer de systemen taken overnemen, des te minder de bestuurder alert is en bezig is met de ogen op de weg houden. Daarom zijn de meeste autonome systemen uitgerust met een manier om de bestuurder zijn aandacht erbij te houden. Tesla’s Autopilot schakelt zichzelf uit als je geen handen aan het stuur hebt, Cadillacs Super Cruise heeft een ogensensor die leest of jouw ogen op de weg kijken.

Het IIHS wil daarom extra maatregelen om de systemen echt alleen als rijhulp neer te zetten. Sowieso een hoop waarschuwingen, met als kers op de taart dat de auto zichzelf compleet autonoom kan stilzetten op de vluchtstrook als de bestuurder niet oplet. Moet allemaal kunnen, maar er is één maatregel die best interessant is.

Dat is de maatregel die het omdraait: verdien je autonoom rijden maar eens! Door het monitoren van rijgedrag kun je kijken of bestuurders verantwoordelijk genoeg omgaan met hun rijhulpsystemen. Doen ze dat, dan mogen ze natuurlijk af en toe even de auto het gros van het werk laten doen. Gaan ze er onverantwoord mee om, dan mag de auto zijn systemen niet activeren.

Autopilot en dergelijken werken prima, maar er gebeuren ook nog (dodelijke) ongelukken. Er moet iets gebeuren en als het door de IIHS wordt voorgesteld, zou het verplicht gesteld kunnen worden in de VS.