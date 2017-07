Groot-Brittannië verklaart oorlog aan diesel en benzine

Aan de andere kant van het Kanaal hebben ze het gehad met uitstoot.

Daar mogen vanaf 2040 namelijk geen auto’s die rijden op fossiele brandstoffen worden verkocht. Daarnaast krijgen diesels het extra zwaar te verduren. De komende jaren worden op de 80+ drukste wegen van het land extra heffingen of rijverboden ingevoerd voor zelfontbranders.

Eerder schreven we al dat ook Frankrijk auto’s met verbrandingsmotoren vanaf 2040 verbant en in Noorwegen (aka EV-Heaven) willen ze dat dergelijke voertuigen al per 2025 van de weg verdwijnen.

Opmerkelijk is dat het besluit niet zomaar door de wetgever is genomen. Een rechter heeft namelijk beslist dat de overheid te weinig doet om de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht terug te dringen en juist die stof komt uit de uitlaat van dieselauto’s.

Daarnaast speelt mee dat de regering van Groot-Brittannië onder druk van de Europese Commissie staat, die wil dat het land zich aan de geldende uitstootregels houdt. Zo niet, dan zou dat kunnen leiden tot boetes of een rechtszaak bij het Hof van Justitie.

Eén ding is duidelijk: spotters kunnen het er beter nog effe van nemen in Londen, want over een tijdje is het afgelopen met de pret.

