Te koop: Lamborghini Huracán met 300.000 km+ ervaring

Deze V10 heeft niet stilgestaan. Integendeel, de te koop aangeboden Lamborghini Huracán is zeer ervaren.

Normaal gesproken kopen mensen een supercar, rijden er enkele duizenden kilometers mee en verkopen deze weer door. De laatste jaren zie je echter steeds vaker dat mensen serieuze kilometers zetten op dit type auto. Een supercar van nu is dan ook heel anders in vergelijking met 15 of 20 jaar geleden. De dagelijkse inzetbaarheid en de kwaliteit van supercars zijn enorm toegenomen.

Neem nu de Lamborghini Huracán met een inmiddels bejaarde 5.2 V10 onder de kap. In de basis een oude motor, maar daardoor ook heel goed doorontwikkeld. Tuners doen er de gekste dingen mee en die tiencilinder kan het allemaal hebben. Kortom: de atmosferische V10 is niet bang om gebruikt te worden.

Op het internet is een bijzondere Lamborghini Huracán als ‘te koop’ opgedoken. De supercar heeft bijna 188.000 mijl gelopen. Dat is omgerekend zo’n 303.000 kilometer. En dat voor een Lambo van slechts vijf jaar oud.

Het betreft hier een voormalige huurauto van Royalty Exotic Cars uit Las Vegas, Nevada. Ondanks het feit dat het een huurauto is, heeft de Lamborghini nooit serieuze schade gehad. Wel is de versnellingsbak een keer vervangen, maar dit gebeurde al bij een dikke 12.000 kilometer.

Ondanks de hoge kilometerstand hoopt het bedrijf toch nog 130.000 dollar te vangen voor de te koop aangeboden Lamborghini Huracán.