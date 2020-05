Lezersvraag: welke auto zou je niet eens gratis willen hebben?

Welke auto is zo afschuwelijk dat je deze hoe dan ook niet gaat rijden, zelfs als het gratis zou zijn?

Stel, je vrienden of familie hebben een leuke verrassing voor je. Ze hebben een auto voor je gekocht. De wegenbelasting is een jaar vooruit betaald en je hoeft je ook geen zorgen te maken over de autoverzekering. En oh ja, je krijgt er een tankpas bij maar die mag je alleen gebruiken voor die specifieke auto. Oftewel: gratis autorijden, hoe ideaal is dat.

Het nadeel is de vierwieler zelf. Het blijkt je grootste nachtmerrie te zijn. Kortom: welke auto zou je niet eens gratis willen rijden, ook al zijn er in alle kosten voorzien?

Daar zal iedereen weer anders over denken. De één heeft lak aan alles en zal gerust een jaar lang met een smile op zijn gezicht gratis in een auto als een Fiat Multipla of een Pontiac Aztek rijden. De ander heeft nog wel een beetje ego over en weigert hoe dan ook achter het stuur plaats te nemen. Hou er rekening mee dat iedereen je in die auto ziet aankomen. Je date die je gaat ophalen, je stoere vrienden, je collega’s..

Deel in de comments hieronder wat jouw antwoord is op deze fictieve vraag. Welke auto is wat jou betreft zo verschrikkelijk dat je er niet eens gratis in zou willen rijden? We zijn benieuwd!