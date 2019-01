Nederlanders steeds meer aan de huurauto

Vooral binnen de zakelijke wereld is een toename te zien.

Zet de TV aan en de reclamespotjes van autoverhuurbedrijven vliegen je om de oren. Een auto die normaal gesproken 20.000, 30.000 of zelfs 40.000 euro kost, kun je huren voor een aantrekkelijk bedrag. Blijkbaar trekt het steeds meer mensen over de streep, want de markt van autoverhuur is groeiende.

Uit onderzoek van BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven blijkt dat het huren van auto steeds vaker voorkomt. Als het gaat om personenauto’s dan zag de huurbranche de bezettingsgraad toenemen van 72,4 procent in 2017 naar 73,5 procent in 2018. In de zakelijke branche groeit de markt van autoverhuur nog harder. De bezettingsgraad van bestelauto’s ging van 64,9 naar 70,9 procent. Ook de periode hoelang een auto gehuurd wordt neemt toe. Dit is van ruim 7 dagen naar 9,3 dagen gegaan in 2018.

De BOVAG wijt het toenemende huurgedrag aan economische groei. Binnen de zakelijke markt komen er steeds meer bezorgdiensten die een voertuig huren in plaats van aanschaffen. Als het gaat om personenauto’s zijn het de bedrijven die snel een (lease)auto willen voor het personeel. Van de 86.600 personen- en bestelauto’s voor de verhuur die in het beheer zijn van BOVAG-verhuurbedrijven is één op de 50 voertuigen een elektrische auto.