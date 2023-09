Brabantse villa van Porsche-liefhebber voor 6,5 miljoen te koop

Als autoliefhebber ultiem ontspannen in deze Brabantse villa van 6,5 miljoen euro.

Hoe zou jij je droomgarage vormgeven? De meningen zullen verschillen. Maar we kunnen het denk ik wel eens worden dat de garage bij deze Brabantse villa fantastisch is gedaan qua vormgeving.

Het betreft hier een vrijstaande garage op het perceel. Niet alleen de aankleding is goed gedaan. Ook de omgeving eromheen maakt het authentiek. Al zijn klinkerwegen dan weer niet het lekkerste om over te rijden met een auto, maar goed. Iets met wie mooi wil zijn moet pijn lijden?

In de garage staat een oude Porsche 911. De generaties 911 aan de muur geven aan dat dit een echte Porsche-liefhebber betreft. Er is nog een hint verderop in de fotogalerij op Funda. Want er is een carport waar de dagelijkse vervoersmiddelen van de verkoper staan. Daar zien we een 991.2 Targa en een Cayenne. Het is niet heel moeilijk te raden wat het favoriete merk is van de verkopende partij.

Je zou bijna de rest van de villa vergeten. Het buitenverblijf is bijzonder: dit betreft een historisch koninklijk buitenverblijf Koning Willem II. Wat die koning dan weer niet had was een verwarmd zwembad met poolhouse. De woning is netjes bijgehouden en van alle gemakken voorzien. Je moet wel groene vingers hebben voor de enorme tuin.

Als je 6,5 miljoen euri kunt lappen voor de villa kan er ook wel een tuinman bij. Neem wel een gezellige, want zo te zien ga je hem of haar veel tegenkomen in het groene gebied. Vergapen aan dit historische pracht en praal doe je op Funda.