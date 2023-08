Koop deze Limburgse villa met matchende Ferrari!

De Ferrari is helaas niet bij de prijs inbegrepen, maar wie weet valt er nog wat te onderhandelen.

We zaten even te twijfelen of we nu naar de advertentie van een auto zaten te kijken of de advertentie van een huis, maar het gaat toch echt om de woning. De foto die je boven dit artikel ziet komt namelijk niet van Marktplaats of Autoscout, maar van Funda.

We hoeven niet te vragen wat de lievelingskleur is van de eigenaar, want dat is wel duidelijk. De eigenaar is een beetje de Limburgse Jan des Bouvrie: zowel vanbuiten als vanbinnen is het wit wat de klok slaat.

De Ferrari is ook wit, maar dit is niet zomaar een witte Ferrari. Het lijkt erop dat de Tailor Made-afdeling eraan te pas gekomen is. Deze 488 Spider is uitgevoerd met blauwe accenten, een blauw interieur en zelfs blauwe velgen. Geen alledaagse combinatie, maar het geheel oogt verdraaid lekker.

De Ferrari staat alleen voor de foto’s op de oprit, want deze auto heeft natuurlijk een veilig en droog plekje in de garage. Of beter gezegd: in een van de twee garages. Deze Limburgse villa heeft namelijk een dubbele garage, met plek voor zes auto’s.

Dit is geen loze ruimte voor de verkopende partij, want we tellen vijf auto’s op de foto’s, plus een motorfiets. Naast de Ferrari heeft de eigenaar nog twee funauto’s: een Porsche 997 Turbo Cabrio en iets wat lijkt op een Mercedes W111 Coupé. Voor dagelijks gebruik zijn er een Audi Q5 en een Q8.

Het optrekje is te vinden in het Limburgse Brunssum en heeft een woonoppervlakte van 320 vierkante meter. De vraagprijs op Funda is €1.395.000. Nogmaals: dat is exclusief de Ferrari. Een matchende auto zul je zelf moeten regelen. Of je moet een dealtje kunnen maken met de verkoper.

Met dank aan Chris voor de tip!

Foto’s: Funda