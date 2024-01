Instapper BMW XM eXtreeM veel goedkoper

De BMW XM instapper zorgt ervoor dat nu ook JIJ in zo’n kekker SUV kan gaan rijden. Koop dan!!1!

De BMW XM kwam vorig jaar (we zijn nu in 2024) op de markt. Het is na de M1 de enige BMW waar geen non-M versie van is. Nu is dat natuurlijk ook een klein beetje marketing: de BMW M1 had een unieke motor en platform, de BMW XM staat op een X5-platform en heeft een elektromotor ter ondersteuning van de V8.

Er is op dit moment keuze tussen een BMW XM (653 pk) en een XM Label Red (748 pk). Dat ontgaat ons altijd een beetje: waarom twee versies aanbieden die fundamenteel niet veel van elkaar verschillen? Maar er is een nieuwe instapper bijgekomen voor de BMW XM en daarvan is nu ook de Nederlandse prijs bekend.

BMW XM xDrive50e instapper

Een Man in Regenjas gooide ‘m bij ons over de schutting en wij delen dat hartstikke graag met jullie, lieve lezers! Het gaat om de BMW XM xDrive50e. Dat betekent dat de auto is voorzien van een drieliter zes-in-lijn (de B58B30) en een elektromotor. Het systeemvermogen is 476 pk en het systeemkoppel is 700 Nm. Fun fact: dat is PRECIES evenveel pk en Nm als de Mercedes-Benz 55 AMG-derivaten van de E-Klasse, SL (in het begin) een G-Klasse.

In tegenstelling tot die professionele drankorgels uit Stuttgart is de BMW XM heel erg zuinig. Dat komt vooral doordat je pak ‘m beet 80 km (afhankelijk van de gekozen wielen en opties) elektrisch kunt rijden. Daarna moet de zescilinder al het werk doen.

En de concurrentie dan?

Dan nu de prijs. De BMW XM instapper is namelijk enorm goedkoop geworden. Althans, relatief gezien dan. BMW Nederland wil er heel erg graag € 129.989 voor hebben en dat is een absoluut koopje in vergelijking met de V8, die aanzienlijk duurder is met € 177.396,10 en de XM Label Red met een vanafprijs van € 204.280.

Qua concurrentie is er nog niet heel veel directe concurrentie en toch ook weer wel. Bovenstaande auto’s zijn PHEV’s met dik 450 pk. De Cayenne zit er het dichtste bij qua prijs. We begrijpen nu wel waarom de X6 er nog niet als PHEV is.

Check hier de rijtest met de BMW XM:

