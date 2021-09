Luxe premium crossover voor caravan: Autoblog Advies!

We gaan vandaag op zoek naar een luxe premium crossover waarbij uitrusting belangrijker is dan motorvermogen.

Er is een verschil tussen wat kenners gaaf vinden en wat het grote publiek vindt. In autotermen komen we dan vaak uit op crossovers en SUV’s. In principe heeft zo’n voertuigtype alleen maar nadelen vanwege het hogere gewicht en grotere luchtweerstand.

Maar zoiets kun je ook uit z’n verband trekken. Dat meldt Gerrit, die graag Autoblog leest (Dankjewel!) maar wel graag een luxe premium crossover wil! Die gaan we vandaag niet in een Lotus Elise of Mégane R.S. ‘praten’.

Hoge instap

De reden is vrij simpel, Gerrit en zijn vrouw Joke vinden namelijk de hoge instap heel erg makkelijk. Waarom telkens in een auto duiken als je er ook gewoon een makkelijke instap kan hebben. Daarbij vinden ze het overzicht veel fijner. Ook willen ze graag iets dat ‘premium’ is. Niet omdat de rest hen te min is, maar zeker als je een uitvoering hebt met wat extra waan je je in een luxe auto.

Er zijn uiteraard wel een paar dingen waar we rekening mee moeten houden. De auto moet een flinke caravan kunnen trekken: 1.200 kilogram, dus het liefst een trekgewicht van minimaal 1.500 kg. Ook moet het een benzinemotor zijn met een automaat. Zelf zaten ze te denken aan een Audi Q5, maar wat zijn de andere opties?

De wensen voor een luxe premium crossover kun je vinden in onderstaande tabel:

Huidige / vorige auto’s: Volkswagen Passat Variant 1.8 TSI Highline met automaat Koop / lease: Koop Budget: Met de Passat als inruil, zo’n 18.000 (afhankelijk wat we terugkrijgen uiteraard!) Jaarkilometrage: Minder dan 15.000 km per jaar Brandstofvoorkeur: Benzine, eventueel LPG Reden aanschaf andere auto: Op zoek naar een luxe premium crossover met trekhaak en hoge zit Gezinssamenstelling: Twee kinderen (die waarschijnlijk met de bus naar Lloret gaan volgend jaar!) Voorkeursmerken / modellen: Ik kom telkens op de Audi Q5 Quattro uit No-go merken / modellen: Non-premium modellen als de Santa Fe of Sorento. Prima auto’s maar een beetje luxe en ambiance mag wel. Ook alles met een lage instap of waar geen caravan achter mag.

Audi Q5 2.0 TFSI quattro Pro Line S-Line (8R)

€ 17.250

2010

120.000 km

De Audi Q5 past inderdaad goed in het eisenplaatje. Het is een keurige medium luxe premium crossover. Je kunt ze in het budget ook (heel) goed vinden. Er zijn er een hele hoop van verkocht. Wel zijn er een paar dingen waar je op moet letten. Ten eerste hebben ze bijna altijd vierwielaandrijving (latere bouwjaren kwamen met voorwielaandrijving) en een lekker dikke motor. Die motor is niet vrij van issues (check hier het Audi Q5-aankoopadvies), alhoewel de meeste anno 2020 óf vervangen zijn of gerepareerd. Check dat dus! Maar die dikke motor is niet altijd gekoppeld aan een automaat!

Nu is de handbak best fijn in het gebruik en een stukje betrouwbaarder dan de automaat, dus zó erg is het niet in dit geval. Zijn er dan ook positieve dingen? Jazeker! Qua design komt de auto lang niet verouderd over, integendeel. Hetzelfde geldt voor het interieur. Het navigatiesysteem is niet super-modern, maar nog heel bruikbaar. Materiaalgebruik aan boord is meer voor elkaar. Zeker als je de luxere exemplaren hebt. Met name sommige import-auto’s kunnen erg kaal zijn met kleine wielen, stoffen bekleding en niet eens navigatie.

BMW X3 xDrive20i High Executive (F25)

€ 16.750

2012

140.000 km

Ook bij de BMW X3 moet je er echt even opletten dat alle opties erop zitten die je wenst. Want ook hier zijn er voldoende items die je eigenlijk wel wilt hebben, maar die niet standaard zijn. In het budget kun je opteren voor een vroege tweede generatie X3. Dat is zeker aan te raden voor enkel en alleen al je netvlies want de eerste generatie is niet zo mooi (maar wel lelijk). Deze generatie X3 is een stuk strakker gestileerd. Dat niet alleen, ook het interieur is veel volwassener en veel meer premium.

Is het dan allemaal hosanna in deze X3 F25? Nee, de zescilinders werden grotendeels bedankt voor hun diensten. De ‘20i’ is met 184 pk voldoende sterk voor Nederlands verkeer. De motor is niet zo soepel als de Audi 2.0 TFSI en met name wat brommeriger. Maar alle kosten voor verzekering, brandstof en belasting blijven zo wat lager. Wel is de X3 verreweg de prettigst rijdende auto in dit lijstje. Het rijdt als een hoge 3 Serie, wat het in zekere mate ook is. Zo hard als de eerste X3 is deze niet, maar je kan bochten met zekerheid nemen. De automaat is een heerlijkheid, de motor is op zich prima, maar niet heel bijzonder.

Lexus RX350 Executive (XU30)

€ 15.900

85.000 km

2007

Een Lexus! Neem een Lexus! We hebben sinds kort een hoofdredacteur met een nieuwe auto: een, je raadt het al, Lexus! De Lexus RX350 is een half maatje groter dan de rest, qua gewicht is het slechts 1 trede hoger qua MRB dan de Q5, bijvoorbeeld. Mede daardoor heb je ook een iets ouder exemplaar. Jongere RX’-en waren wat duurder. In principe maakt het voor de betrouwbaarheid niet uit, ze zijn allemaal ijzersterk. Houdt alleen rekening dat onderdelen behoorlijk prijzig kunnen zijn. Ook is het interieur duidelijk erg Aziatisch: plastic, nep-hout en knopjes die uit Toyota’s komen.

Het is allemaal degelijk, maar je hebt niet dat luxe gevoel van een Q5. Qua rijeigenschappen valt het eigenlijk ook wat tegen. De Lexus RX350 is érg afstandelijk met alles. Een van de weinige auto’s die er overduidelijk geen zin in heeft. Maar als je relaxed door het Nederlandse verkeer wil cruisen, is het perfect. De RX heeft wel een voordeel met zijn ruimte: de auto is beduidend ruimer dan de rest in dit lijstje. Nog een voordeel is de restwaarde. Zeker na een jaartje of 10 stoppen Lexussen met afschrijven lijkt het wel. Logisch, want ook met een gebruikte kun je nog jaren vooruit.

Volvo XC60 2.0T Summum

€ 17.950

2010

135.000 km

Samen met de Q5 was deze Volvo XC60 de vedette in zijn klasse. Beide auto’s waren wereldwijd enorm populair (en zijn dat in hun nieuwe hoedanigheid nog steeds!). Qua rijbeleving zit de Volvo tussen de Audi en Lexus in. Wel is de Volvo behoorlijk verfijnd: de motor is een soepele vijfcilinder turbo die voldoende kracht en een ‘duurder’ geluid produceert dan de viercilinder in de BMW. De automaat is overduidelijk minder goed, zeker als je haast hebt.

Er zijn partijen die er modificaties voor aanbieden qua software en dat is op zich het overwegen waard. De zitpositie is bijzonder geslaagd. De comfortabele zetels zijn absoluut top. Zeker in een luxe uitvoering is de ambiance aan boord goed voor elkaar. Het is geen sportieve auto, maar wel een heel verfijnde luxe premium crossover. In Nederland zijn ze veel verkocht, dus je kunt uit veel exemplaren kiezen. Check hier het Volvo XC60-aankoopadvies.

Mercedes-Benz GLK 280 4Matic (X204)

€ 16.950

2009

145.000 km

Voor deze zul je even wat beter moeten zoeken. De Mercedes-Benz GLK is namelijk niet de best verkochte auto in zijn klasse. In plaats van een strak vormgeven koetswerk, is de GLK juist lekker vierkant. Bijna Tonka-achtig. De rechte lijnen geven de auto wel enigszins een G-Klasse-esque sfeertje. De GLK is gebaseerd op de C-Klasse en dat zie je aan het interieur. Het is op zich prima, maar wellicht niet dat wat je verwacht van een luxe premium crossover. De motor is een 3-liter V6 met 231 pk. Dat is flink in dit lijstje, alhoewel we erbij moeten vermelden dat het koppel dat niet is.

Het moment dat het maximale koppel geleverd wordt, is ook nog eens bij een hoger toerental. Je moet de V6 dus af en toe laten zingen, wat ervoor zorgt dat het brandstofverbruik iets hoger is. Maak je overigens geen illusies. Al deze auto’s zijn geen wonderen van zuinigheid. Zeker niet met een caravan erachter. De GLK met benzinemotor is erg lastig te vinden (een diesel is al heel erg snel financieel interessant).

Dit mis je door de NO-GO: Mazda CX-9

€ 17.950

2015

80.000 km

Als je het stukje premium loslaat in de zoektocht naar een luxe premium crossover dan is een Mazda CX-9 een goede optie. Zoals je kunt zien aan de afbeeldingen hebben ze de nieuwe vormtaal op een ouder type auto gezet. Het is in elk geval interessant voor de obscure autospotter. In Nederland zijn deze CX-9’s nauwelijks te vinden. Het is uiteraard een import (alleen de pre-facelift exemplaren werden verkocht in Nederland). Je zou verwachten dat de CX-9 lijkt op de Lexus RX, maar dat is niet helemaal waar.

De Mazda is directer en minder afstandelijk. Het interieur is nog wat minder ‘premium’, alhoewel alles er standaard op en aan zit tot aan het schuifdak aan toe. De motor is altijd een 3.7 V6 die een enorme dorst koppelt aan matige prestaties. Het klinkt ook niet bijzonder. We wilden deze auto gewoon eens benoemen, maar zoek dan voor 15 mille de mooiste Nissan Murano of Infiniti EX die je kunt vinden.

YOLO: Land Rover Range Rover 4.4 HSE

€ 15.950

2003

165.000 km

Als je een écht luxe premium crossover wenst, waarom dan niet de ultieme SUV? De Range Rover is een icoon en volkomen terecht. Er zullen mensen dingen gaan roepen over de betrouwbaarheid en dat is volkomen terecht. Er kunnen dingen kapot gaan aan de Range Rover en die onderdelen zijn vaak heel erg duur. Nu is het ook niet dat ze extreem slecht zijn gebouwd. Het is ook een beetje inherent aan de klasse van de auto. Qua interieur gaat er niets boven een Range Rover L322. De zithoogte, de zitpositie, het fraaie leer, de indrukwekkende styling: alles geeft een bijzonder apart gevoel van binnen.

Zorg wel dat je een saai exemplaar hebt met een onderhoudsboekje. Dus het liefste een donkergroene met beige leer en twee eigenaren. Dat is fijner dan zwart gespoten imitatie SVR-velgen en stickerset en boekjes die ‘onderweg’ zijn. Het voordeel van de L322 is dat er een enorme community is om ze rijdend te houden. Ook in Nederland, maar vooral in het VK. Qua onderdelen en handige tips en trics is er veel te vinden. Zo’n community heeft de Lexus RX absoluut niet (niet nodig ook, eigenlijk).

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!