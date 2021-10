De enige echte Lamborghini Countach is terug

Er is veel te doen over de Lamborghini Countach, maar er is maar één echte. Die is officieel terug dankzij Lamborghini.

De Lamborghini Countach is één van die auto’s die iedereen kent. Een briljant ontwerp van een merk zo knettergek als Lamborghini: een waar icoon. Of het nou de vroege ‘cleane’ versie of de latere 25th Anniversary is: de Countach is er in vele vormen geweest.

Sterker nog: de Countach is terug. Lamborghini heeft het ontwerp van de Countach in een gloednieuw jasje gestoken op basis van de Sián. Niet zomaar: precies vijftig jaar nadat de originele Countach het daglicht zag.

Originele Lamborghini Countach

Als je echter er een sport van hebt gemaakt om jaartallen van bekende auto’s uit je hoofd te leren, denk je nu: maar, de Countach kwam toch uit in 1974? Dat klopt, vanaf toen kon je er één kopen. In 1971 was er iets anders aan de hand. Toen kwam Lamborghini namelijk met de oervader van de Countach op de proppen: de Countach LP500.

Lamborghini Countach LP500

De LP500 is duidelijk een studiemodel. Je gaat geen ruitenwissers of spiegels vinden. Tegelijkertijd zit de auto wel erg dicht bij wat de Countach uiteindelijk zou worden. Dit heftige concept met een erg bijzonder design – helemaal toen – stond op de autoshow van Genève in 1971. Voor zover iets viraal kon gaan in die tijd ging de Countach aardig viraal: het was de ster van de show. Voor Lamborghini reden genoeg om de Countach snel over te zetten naar een productiemodel.

Verloren

De productieversie genaamd LP400 kwam dus pas in 1974. Om de Countach klaar te stomen voor diens debuut, moest de auto aan alle eisen voldoen. Veiligheid is uiteraard één van die eisen en dus werd de enige echte LP500 gebruikt voor botsproeven. Meestal meer dan voldoende om een auto volledig af te schrijven en dus ging de LP500 verloren. Omdat de LP400 nieuw in de showrooms zou staan, was er geen reden om waarde te hechten aan het prototype LP500. Een set afbeeldingen is alles wat er nog bestaat van de LP500.

Herbouwd

Tot nu dan! Fast forward naar 2017 wanneer een vermogende klant aan Lamborghini vraagt of die LP500 niet eens herbouwd kan worden. Polo Storico, de ‘continuation’-divisie van Lamborghini, durfde dat wel aan. Nu, 25.000(!) uur later, is het resultaat hier.

Een enorm lang proces dus, omdat Polo Sterico dit niet over één nacht ijs wilde laten gaan. Een enorme rits aan originele documenten werd teruggevonden, waaronder foto’s, schetsen en tekeningen en zelfs notulen van vergaderingen van het designteam. Er werd gekeken naar hoe de auto vroeger in elkaar gezet is en daar werd het gros van de inspiratie vandaan gehaald. Natuurlijk wel bijgestaan door moderne technologie, zoals een 3D-scan van een bestaande LP400 om de vormen beter te begrijpen.

Het heeft al 2.000 uur geduurd om überhaupt qua planning bij het uiteindelijk gebouwde model te komen en toen moest alles nog in elkaar gezet worden, van het buizenframe tot een volledig werkende motor met originele Countach-onderdelen.

Het resultaat is, nou ja, het is een Countach. Dé Countach. De auto die de wereld schokte en door zijn goede ontvangst waarschijnlijk de koers van de supercar heeft bepaald. Hoe veel geld de vermogende klant voor dit megaproject heeft moeten neerleggen, is niet bekend.