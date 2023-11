Teambazen Ferrari en Mercedes boos vanwege VT1

We hebben Toto Wolff niet meer zo verontwaardigd gezien sinds 2021, maar ook Fred Vasseur was niet te spreken over VT1 van de GP van Las Vegas.

De stemming was niet best tijdens een persconferentie net na VT1 vandaag in Las Vegas. Toto Wolff en Fred Vasseur waren aanwezig en die waren boos. Waarom Vasseur boos is hoeven we hopelijk niet uit te leggen, tijdens VT1 reed Carlos Sainz over een losliggende putdeksel heen wat hem enorm veel schade opleverde aan de auto. Sterker nog: door het moeten vervangen van de Energy Store voor de derde keer levert het zelfs een gridstraf op, wat toch dubbel voelt aangezien Ferrari hier niks aan kon doen. FIA houdt het helaas op een stellige ‘regels zijn regels’.

Vasseur is boos

Tijdens de persco noemde Vasseur de hele manier waarop VT1 eindigde ‘onacceptabel’. Er werd geprobeerd om Vasseur een beetje de richting op te sturen van ‘maar wat vind je er verder van’, maar de teambaas van Ferrari had daar geen zin in. Hij vindt de gemaakte keuzes onacceptabel en hoopt in de toekomst er nog compensatie voor te krijgen. De lekker spraakmakende vraag “is er te veel aandacht besteed aan de show en te weinig aan circuitveiligheid” liet Vasseur even gaan.

Een andere persconferentie

Er kon uiteindelijk nog wel vanaf dat Vasseur vindt dat Liberty ‘een mooie show’ heeft gemaakt van de GP van Las Vegas en dat je dat best los kan zien van de ‘sportkant van het verhaal’. Vasseur is blij met het feit dat de entertainmentkant van moderne Formule 1 een dikke boost heeft gekregen, onder meer dankzij de toevoeging van muziek door Zandvoort. Het zorgt ervoor dat meer races er een spektakel van maken voor de fans en toeschouwers.

Tirade van Wolff

In theorie denk je dat een verontwaardigde Fred Vasseur én een verontwaardigde Toto Wolff van Mercedes betekent dat laatstgenoemde eerstgenoemde een hart onder de riem steekt, maar Toto had het aan de stok met een journalist die leek te impliceren dat Toto de mineur van Vasseur een beetje bagatelliseert. Wolff denkt namelijk dat morgen iedereen ‘VT1-gate’ al weer vergeten is. Wolff vindt dat de GP van Las Vegas een nieuwe standaard zet voor race-evenementen en een losliggende putdeksel daar niks aan verandert. “Dat hebben we eerder gezien, het betekent niks”. Volgens Wolff is er niks dan lof voor Liberty en is het ongelukje van Sainz enkel iets ‘om in de toekomst beter op te letten’. Afgerond met een controversieel statement: “je hebt het over een incident op donderdagavond, die vanwege het late tijdstip in Europa daar toch geen hond bekijkt.” Hoor je dat, bankhanger die gisteravond toch nog even VT1 hebt gekeken, Toto Wolff vindt dat je niet bestaat.

Enfin, Ferrari is boos en wil compensatie, Wolff vindt dat mensen die met 320 km/u over een putdeksel rijden (wat heel anders kan aflopen) zich niet zo moeten aanstellen. Gezellig, deze persco!