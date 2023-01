Leclerc naar Mercedes, Norris naar Ferrari?

Een ex Ferrari man denkt dat dit wellicht de toekomst is: Leclerc naar Mercedes en Norris naar Ferrari.

Lewis Hamilton is inmiddels 38, maar we zijn nog lang niet van hem af in de Formule 1. De Brit werkt aan een nieuwe superdeal bij Mercedes. Naar verluidt gaat het om een contract met een waarde van 390 miljoen Dollar (twee keer 70 milli voor twee seizoenen racen en 25 milli voor de tien jaar daarna). Dat zou dus betekenen dat de zevenvoudig kampioen nog tot en met 2025 op de grid staat. Wij zien hem daarna nog best doorgaan onder bepaalde omstandigheden. Maar het zou ook kunnen dat LH44 toch iets van zijn snelheid gaat inboeten en bij Mercedes de vraag opborrelt ‘wie is de volgende?’.

Charles Leclerc naar Mercedes?

Steeds meer geruchten gaan dat Charles Leclerc op de radar van teambaas Toto Wolff staat. Nu is het natuurlijk de vraag of Toto dat ook tot in de eeuwigheid amen blijft, maar het is op zich een logische keuze. Leclerc heeft duidelijk de snelheid om kampioen te worden. Hij is even oud als Verstappen en als nog drie jaar Ferrari geen titel oplevert, zal het toch beginnen te knagen bij de Monegask. Niet dat er wat mis is met de nieuwe verbeterde Jean Alesi zijn, maar een titel winnen is toch ook wel wat. We zitten hier op meerdere borden koffiedik te kijken, maar goed…

USF1

Met Russell en Leclerc zou Mercedes in ieder geval weer een sterk duo hebben. Maar wie moet er dan naar Ferrari? Volgens Peter Windsor, ooit mede-oprichter van het succesvolle USF1 team (maar ook ooit werkzaam voor Ferrari en Williams in de F1), is Norris dan de aangewezen man. Lando geldt ook nog steeds als een van de beste coureurs van de grid, maar zit voor langere tijd vast aan McLaren. Tenzij het team uit Woking miraculeuze dingen gaat doen, voelt het toch alsof hij daar niet mee gaat winnen (famous last words).

Norris naar Ferrari?

Norris zou volgens Windsor de datum 2025 dus al in zijn vizier hebben. Hij kan dan net als voormalig teammaat Sainz de stap maken van oranje naar rood. En bij team rood eventueel herenigd worden met zijn Spaanse BFF. Nu komt er ook bij Red Bull potentieel een zitje vrij voor 2025, namelijk die van Perez. Maar dat acht Windsor een wat minder goede optie. Vanwege een simpele reden:

From Lando’s point of view, it’s getting to be quite a difficult situation because if there is a Ferrari drive there, that Ferrari drive will be a lot more attractive, for example, than running alongside Max at Red Bull if Perez retired. If you are Lando, if you are going anywhere you go to either Ferrari or Mercedes. You wouldn’t go alongside Max, even though he might get an offer to do that. So Ferrari for Lando would be mega, wouldn’t it? Peter Windsor, hoeft niet eens uit te leggen waarom naast Max in een team zitten niet tof is

Waarvan akte.