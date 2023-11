Heet! Batmobile velgen nu beschikbaar voor meer BMW’s

BMW verkoopt de velgen van de 3.0 CSL Batmobile nu ook als accessoire en dat is goed nieuws.

Recent hebben jullie kunnen zien dat Wouter een blokje om mocht met de BMW 3.0 CSL. De “reïncarnatie” van de 3.0 CSL Batmobile is een zeer speciale editie en iets echt unieks voor BMW. Er komen dan ook maar vijftig van en de vanafprijs (verschilt per regio maar is bij ons) zo’n 800.000 euro. En dat is veel voor, oneerbiedig gezegd, een verbouwde BMW M4.

Velgen

Een aspect wat ietsje minder controversieel en gewoon echt heel gaaf is: de velgen. De BMW 3.0 CSL krijgt bijzondere unieke velgen mee en wat zijn die gaaf. Op het oog lijken het simpele dubbel-vijfspaaks lichtgewicht velgen, zoals populaire modellen van BBS of HRE. Kijk je er een beetje schuin naar, dan valt op dat de spaken in diepterichting gaten hebben en er een uniek design ontstaat.

Ondergetekende dagdroomde al eens van deze velgen als losse optie voor een BMW M3 Touring, wat volgens @ecknine in de comments gewoon kan, of kon, als de leverancier niet failliet was gegaan. Het lijkt er echter op dat BMW nog wat sets heeft liggen en het wordt je nu makkelijker gemaakt om ze te bestellen.

BMW M Performance velgen

BMW voegt het velgdesign van de 3.0 CSL namelijk toe aan de catalogus van BMW M Performance. De velg (Styling 963M) was er al, maar dan met ‘gewoon’ vijf bouten. Nu kun je kiezen voor de échte CSL-velg: deze hebben centrelocks.

Centrelock

Dan weet je vast wat we bedoelen, maar zo niet, hier alsnog. In plaats van vijf bouten om het wiel aan diens bevestigingspunt vast te maken, heeft een centrelock één centrale grote bout. Je kan dus in theorie in razend tempo een hele velg eraf hebben en er weer op zetten. Zoals in de F1 bijvoorbeeld, kijk maar hoe veel tijd het zou kosten als je bij elke pitstop per wiel vijf bouten moet losdraaien. Er zijn al aardig wat straatauto’s, vooral bovenaan het kosten- dan wel prestatiespectrum, die centrelock-velgen hebben, denk aan de Porsche 911 Turbo- en GT3-modellen.

BMW biedt de Styling 963M’s met centrelocks nu dus ook aan. Als je écht vaker op het circuit bent dan op de weg dan is het wellicht de moeite waard, want verder is een centrelock-velg voor niet-motorsportdoeleinden een enorme gimmick. Je ophanging, in ieder geval de eindpunten, moet omgebouwd worden naar de aansluiting voor een centrelock en je hebt meestal een speciaal luchtpistool en/of een gespecialiseerde momentsleutel nodig om ze goed te monteren. Voor de prestaties maakt het zo goed als niks uit. Het grootste verschil merk je als elke seconde telt bij het demonteren van een wiel, en bij circuitrijden als hobby voor af en toe kunnen we ons eigenlijk niet voorstellen dat het uitmaakt.

M2

De Styling 963M-velgen met centrelock zijn beschikbaar voor de BMW M3 (Touring) en M4, maar de BMW M2 (G87) past ze eveneens perfect. Een exemplaar van die auto in Zandvoortblauw wordt dan ook gebruikt voor de foto’s. De velgen worden opgenomen in het BMW M Performance Parts-programma, waar de koolstofvezel bumper- en spoileronderdelen op de foto’s ook onder vallen. De velgen meten 19 inch aan de voorkant en 20 inch aan de achterkant, met banden in de maat 275/35 ZR19 voorop en 285/30 ZR20 achter.

Wat ons betreft knapt de BMW M2 op van deze centrelock-velgen, maar een M3 Touring op deze sloffen zouden wij ook niet te versmaden vinden.