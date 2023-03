Nieuwe Porsche PTS-kleuren zijn van Ferrari, Mercedes en meer!

Een setje nieuwe Porsche Paint To Sample kleuren! Er moet ook afscheid genomen worden.

Het kleurenpallet van Porsche Paint To Sample wisselt zo nu en dan. Het aanbod is groots in vergelijking met de standaard kleuren. Dit betekent echter niet dat je automatisch alles kunt kiezen wat je maar wil. Ook voor PTS zijn er spelregels.

Porsche heeft zelf een kleurenpallet voor PTS. Af en toe komen er nieuwe kleuren bij, maar verdwijnen er ook weer een paar. PTSRS, een enthousiaste community met een passie voor de bijzondere Porsche-kleurtjes, merkte op dat er een wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden.

Diverse nieuwe kleuren zijn toegevoegd aan het pallet. Tegelijkertijd neemt het Duitse automerk afscheid van een aantal tinten. Deze kleuren zijn nieuw:

Aubergine (4AI)

Aventurine Green Metallic (Y86)

Azure Blue 356 (5ZA)

Essmann Green (24C)

Moon Gem (4OS)

Pure White (Z99)

South Sea Blue Metallic (5SO)

Verde British Racing Green (611)

X Blue (Z91)

Zoals gezegd verdwijnen er ook weer een aantal. Niet getreurd, dit zijn geen permanente beslissingen. Het kan zijn dat de tint in de toekomst weer terugkeert binnen het Porsche Paint To Sample programma.

Classic Silver Metallic (X7W)

Cognac Metallic (M8Z)

Fire Red (86D)

Gemini Metallic (335)

Gold Bronze Metallic (Z52)

Light Ivory (Y09)

Lime Gold Metallic (5P1)

Racing Green Metallic (Y68)

Racing Red (Y81)

Het zijn stuk voor stuk toffe tinten. Op de speciale Paint to Sample webpagina van Porsche kun je de kleuren bekijken. Het is niet zo dat elke kleur een historische Porsche kleur is, zeker niet! Verde British Racing Green is bijvoorbeeld een van origine Ferrari kleur. Terwijl South Sea Blue Metallic afkomstig is van Mercedes-Benz. En Pure White? Dat is een kleur van Volkswagen. Toch grappig om te weten.