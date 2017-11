Vrije Trainingen Brazilië: Red Bull trager dan Mercedes

Wie heeft 'de pace' op het Autódromo José Carlos Pace?

De Grand Prix van Mexico ligt nog vers in ons geheugen, maar dit weekend is het alweer tijd voor de volgende Grand Prix. Tussen de meren rijden de coureurs wat rondjes over het Autódromo José Carlos Pace, ook wel bekend onder diens oude naam Interlagos. In het verleden heeft het circuit al het toneel geweest van menig mooie race, niet in de laatste plaats omdat het er regelmatig regent én omdat het kampioenschap er vaak beslist is.

Dat laatste zal dit jaar niet gebeuren, immers tikte Hamilton zijn vierde titel reeds in Mexico binnen ondanks een tikje van Vettel vlak na de start. Desalniettemin zal de Brit gebrand zijn op een goed resultaat om de nare smaak van zijn vermelding in de Paradise Papers die uitlekte na de Mexicaanse Grand Prix weg te spoelen. Het team van Mercedes heeft overigens aangegeven dat ze na het binnenhalen van beide titels die dit jaar te vergeven waren de laatste twee races zullen gebruiken als ‘test’ voor volgend jaar. Wat dat betekent voor de kansen van Lil’ Lewis en Valtteri Bottas om dit jaar nog een race te pakken valt te bezien.

Normaal gesproken valt het voor zo’n F1-weekend door de echte kenners wel een beetje in te schatten wie de beste kans heeft op een mooi resultaat, maar gezien de wisselende krachtsverhoudingen van de laatste tijd is dat dit keer moeilijk. Des te meer reden dus om eens te kijken hoe het vandaag verliep in de vrije trainingen.

VT1:

VT1 is dit keer vooral speciaal voor George Russel. De kersverse GP3-kampioen en Mercedes-protegé mag zijn eerste F1-meters tijdens een Grand Prix weekend maken. Niet in een echte Silberpfeil, maar voor het team van Force India, dat misschien wat extra korting op de motoren beloofd is voor de moeite. Opvallend is namelijk dat niet Esteban Ocon, die ook steun geniet van Mercedes, maar veteraan Sergio Perez zijn stoeltje tijdelijk moet opgeven.

Ook Charles Leclerc mag weer een sessie doen voor Sauber. De planning was dat dit ook zou gelden voor Antonio Giovinazzi bij Haas F1, maar op het laatste moment wordt daar besloten dat vaste rijder K-Mag alsnog in de auto zit voor VT1. In VT2 wordt namelijk regen voorspeld en K-Mag kan de tijd in de auto ‘op droog’ dus goed gebruiken. Als troostprijs mag Giovinazzi wel in VT2 aantreden.

Max Verstappen zet met een 1:12.253 de eerste tijd op de klokken op de supersofts. Dat is dit weekend de zachtste compound, want Pirelli heeft de mediums, softs en supersofts meegenomen. Na ongeveer een kwartiertje ploft de motor van Brendon Hartley. De Kiwi had nog geen rondetijd op de klokken gezet en kent tot op heden niet veel geluk in zijn prille F1-carrière. Teamgenoot Gasly gaat het niet veel beter af: zijn Renault krachtbron geeft na een getimede ronde ook de geest. Lekker bezig Renault!

De sessie verloopt verder opvallend incidentloos. Wel zijn de Mercs opvallend snel. Hamilton en Bottas staan een paar tienden los van achtervolgers Raikkonen en Verstappen. Fun fact: tot en met Sainz zit iedereen onder het ronderecord dat Juan Pablo Montoya in 2004 neerzette in de BMW-Williams.

1. Hamilton

2. Bottas

3. Raikkonen

4. Verstappen

5. Ricciardo

6. Vettel

7. Massa

8. Vandoorne

9. Ocon

10. Alonso

11. Stroll

12. Russel

13. Grosjean

14. Magnussen

15. Hulkenberg

16. Sainz

17. Leclerc

18. Ericsson

19. Gasly

Geen tijd: Hartley

VT2:

In VT2 zouden de druppels komen. Dat gebeurt ook, maar wel met mate. De donkere wolken blaffen wel maar bijten amper. Mede daardoor zijn er ook weer weinig gekke incidenten waarneembaar. Het duurt een dikke 40 minuten voordat er een geel vlagje te zien is als Ericsson de bandenmuur raakt. Hij kan zijn Sauber hobbelend en al terug naar de pits rijden. Later blijkt wel dat de auto toch te zwaar beschadigd is om door te kunnen in de sessie.

Niet veel later spint Vandoorne de baan af. Ook Grosjean heeft, eigenlijk zoals altijd, weer moeite zijn Haas F1 in het rechte spoor te houden. Maar op de radio is de Franse klaagneus verrassend positief over de balans van de auto. Na een wat saaie sessie is de conclusie echter hetzelfde als in VT1: Mercedes zet de toon. Het verschil is iets kleiner, maar twee à tweeëneenhalve tiende op een kort baantje als dit is nog steeds een prettige marge. Ricciardo eindigt de sessie trouwens op een verdienstelijke derde plaats, maar weet zich voor de race al verzekerd van een gridstraf. Nog even mijn voorspellingen voor de race aanpassen in het managerspel dus…

1. Hamilton

2. Bottas

3. Ricciardo

4. Vettel

5. Verstappen

6. Raikkonen

7. Ocon

8. Massa

9. Hulkenberg

10. Alonso

11. Sainz

12. Perez

13. Vandoorne

14. Stroll

15. Gasly

16. Grosjean

17. Hartley

18. Wehrlein

19. Ericsson

20. Giovinazzi