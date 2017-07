Deze Volvo had Italiaanse flair

En toch kwam er geen Italiaan aan te pas!

Deze Volvo Versatility Concept Car (VCC) was namelijk een ontwerp van Jose Diaz de la Vega. De auto is voorzien van opvallende designelementen als strakke koplampen, uitgesproken schouders, gladde oppervlakken en een X-constructie in het dak. Al met al best een gaaf ding, al moeten we een beetje wennen aan die hoekige achterbak.

Het apparaat alweer uit 2003 wat niet wegneemt dat de techniek behoorlijk vooruitstrevend was. Zo waren de binnenste twee koplampen voorzien van Static Bending Light met drie verschillende lichtunits die elk een andere kant op wezen. Sensoren in het stuurwiel bepaalde waar de koplampen hun licht naartoe schenen.

Ook opvallend: de ontbrekende B-stijlen. De VCC had dan ook heuse suicide doors. Omwille van de broodnodige veiligheid hebben we helaas nooit productie-Volvo’s gezien met eenzelfde systeem. Het interieur is vooral minimalistisch, strak en zakelijk. Het binnenste was zelfs zó minimalistisch dat er geen zichtbare luchtroosters in zaten.

Wel is aan flexibiliteit in het interieur gedacht. Zo konden de stoelen achterin individueel worden verschoven om een perfecte mix te vinden tussen bagage- en beenruimte. De X in het dak was voorzien van sfeerverlichting en er zit een zonnepaneel op waarmee om het Volvo Ambient Air Cleaner-systeem van juice te voorzien.

Best een strak apparaat, die VCC. Toch kunnen we niet ontkennen dat de huidige designtaal van Volvo waarschijnlijk een stuk beter is voor de verkoopcijfers. Denk aan de S90/V90, de XC90 en natuurlijk de XC60. Bovendien wordt de nieuwe XC40 binnenkort gepresenteerd, dus genoeg om naar uit te kijken!