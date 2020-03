Tellerstandfraude motorfietsen in 2021 voorbij

Nu is naar verwachting met 60-70% van de tellerstanden gerommeld.

Deze week besteedde het tv-programma Opgelicht?! aandacht aan het gerommel met gebruikte motorfietsen. Gek genoeg verbaasde dit fragment ons totaal niet. Bij auto’s wordt de kilometerstand centraal geregistreerd. Bij motoren is er tot op heden geen enkele kilometerregistratie of controle mogelijk. Daar komt verandering in. Naast teruggedraaide kilometerstanden bleken er in de uitzending ook veel schademotoren in omloop te zijn.

Fraude

Volgens Erik van Lent, die al heel wat jaartjes ervaring heeft in het keuren van motoren, is er met 60 à 70 procent van de gebruikte motoren geknoeid. Gezond verstand is bij het aanschaffen van een gebruikte motorfiets schijnbaar het enige redmiddel. Omdat er geen database is waar kilometerstanden worden bijgehouden krijgen kwaadwillende handelaren vrij spel. Motoren zonder onderhoudsboekje kun je het beste meteen overslaan. Het is niet te controleren of de motor tienduizend kilometer heeft gelopen of het klokje al rond is gegaan. Tellerstandfraude bij motorfietsen is dus moeilijk na te gaan.

Hoge straffen

Ondanks dat er geen controle is op de handel in gebruikte motorfietsen worden er bij fraude zware straffen uitgedeeld. Dat het terugdraaien van kilometerstanden verboden is lijkt logisch. Toch is het pas vanaf januari 2014 verboden om tellerstanden ‘creatief te corrigeren’. De straf: 10.000 euro boete of een jaartje achter de tralies. Dat deze maatregel weinig angst aanjaagt blijkt uit het gecheckte aanbod.

‘Teller vervangen’

Tellervervangingen dienen altijd bij de RDW gemeld te worden. Een kleine zoektocht op de welbekende zoekmachine toont ons echter dat er bedrijven zijn die tellerstanden kunnen aanpassen. De gegevens slaan ze alleen in hun eigen administratie op. Formulier ondertekenen en klaar is kees! Je komt dan de volgende melding binnen waarmee het bedrijf in kwestie zich indekt.

Het wijzigen van de kilometerstand is uitsluitend mogelijk als hiervoor een rechtsgeldige, objectieve rechtvaardiging voor bestaat. Indien er een rechtsgeldige reden is dient u een formulier bij ons te ondertekenen. Wij noteren uw NAW gegevens met kopie rijbewijs, kenteken voertuig en geldige reden aanpassing. Deze gebruiken voor eigen administratie.

Onderzoek tellerfraude

In 2017 heeft de Vereniging Aanpak Tellerfraude in samenwerking met de RDW onderzoek gedaan naar tellerstandfraude bij motorfietsen. In 2018 nam het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze aanbevelingen over. De RDW verwacht dat in 2021 de regelgeving is aangepast. Bij een bezoek aan een RDW erkend bedrijf of bij een overschrijving wordt de kilometerstand dan wél geregistreerd. Dit zou betekenen dat er eindelijk een registratie van de tellerstanden van motoren komt. Tot die tijd zelf opletten dus en motoren zonder onderhoudsgeschiedenis overslaan.

Schademotoren

Naast tellerstandfraude bij motorfietsen bleek ook dat veel importmotoren schadefietsen zijn geweest. De verkopende partij ‘was dit onbekend’. Tja, sterk verhaal als hij door het bedrijf zelf is geïmporteerd. In landen als Engeland en Amerika mogen motoren die veel schade hebben gehad niet meer de weg op. Tip bij een importmotor: haal het chassisnummer door een zoekmachine.

De uitzending terugkijken is natuurlijk ook mogelijk. Gebruik je verstand, als iets te mooi lijkt om waar te zijn dan is dat vaak ook zo.