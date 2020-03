AB Gemist: 580 pk Maserati Levante, Clio RS aankoopadvies en meer

Dit en meer in de Autoblog Gemist van deze week.

In de rijtest van deze week een wel hele brute Maserati. Namelijk de Levante Trofeo. Het pretpakket begeeft zich onder de motorkap. Daar huist een dikke V8 die goed is voor maar liefst 580 pk. De Italianen hebben er een mooie soundtrack van weten te maken. Verder maakten we een aankoopadvies met de Renault Clio RS. Ook hadden we weer een bijzondere Mijn Auto.

Maandag 23 maart – Maserati Levante Trofeo rijtest

Maakt de V8 de Maserati Levante Trofeo tot een winnaar? De rijtest moet uitsluitsel bieden.

Donderdag 26 maart – Renault Clio RS aankoopadvies

Waar moet je op letten bij de aanschaf van een Renault Clio IV RS? In deze video geven we je tips en advies.

Zaterdag 28 maart – Mijn Auto: Volkswagen Caddy van Luc

De Volkswagen Caddy van Autoblog-lezer Luc is alles behalve standaard. De bedrijfswagen heeft onder andere luchtvering!