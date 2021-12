Honda gooit garantie motorfietsen op de schop

Honda kiest voor een andere garantie-strategie voor zijn motorfietsen.

Twee jaar fabrieksgarantie biedt Honda momenteel op zijn motorfietsen aan. Vanaf 1 januari 2022 verandert dat. Vanaf dat moment geldt voor elke nieuwe motorfiets twee + drie jaar garantie zonder extra kosten. Vijf jaar in totaal dus.

Garantie overdraagbaar

De garantie is overdraagbaar. Dat betekent dat bij doorverkoop van de motorfiets binnen vijf jaar na aanschaf, dat de volgende eigenaar ook nog profiteert van garantie. De uitgebreide garantie geldt op het gehele gamma, op voorwaarde dat de motorfiets in de Benelux is geregistreerd. Een jong gebruikte Honda-motorfiets importeren uit Duitsland heeft dus geen zin.

“Deze uitgebreide garantie gaat gepaard met een bijstandsdienst om een compleet pakket te vormen, bedoeld om de gemoedsrust van de eerste eigenaar of zijn opvolger te garanderen”, aldus Georges Dewulf, PR Manager van Honda Benelux.