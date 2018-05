Terugroepactie voor miljoenen kostende Centenario

Zelfs auto's met een prijskaartje van de buitencategorie moeten soms als een gewone sterveling naar de dealer, vanwege een potentieel gevaarlijk issue.

Een terugroepactie kan allerlei redenen hebben. Een mogelijk probleem met de airbag, de gordel of een andere serieuze zaak. Het kan ook om iets lulligs gaan. Dat laatste is het geval bij de Lamborghini Centenario.

De National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) heeft alle Centenario’s in de Verenigde Staten teruggeroepen. Lamborghini heeft 40 exemplaren van de supercar gemaakt. 20 Coupé’s en 20 Roadsters. De States zijn een belangrijke markt voor het Italiaanse handtasje, want 11 stuks van de gelimiteerde Lamborghini vonden hun weg naar het land van The Donald.

De NHTSA heeft geconcludeerd dat de in Amerika geleverde Centenario’s beschikken over een verkeerd label. Op dit label zou een niet kloppend gewicht worden aangegeven. De Lambo moeten daarom terug naar de dealer om een correct labeltje te krijgen. Heel veel lulliger kan een terugroepactie niet zijn.

Eén van de Amerikaanse Centenario’s, via @thomcarspotter op Autojunk