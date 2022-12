Tesla aandelen kelderen naar nieuw dieptepunt

De Tesla aandelen kelderen enorm. De laatste twee jaar is het niet zo slecht gegaan wat dat betreft.

Het gaat eventjes niet zo lekker met Tesla. De grote baas Elon Musk (die we geen coronawappie mogen noemen maar het wel is) is voornamelijk bezig om de waarde van Twitter te laten kelderen. Maar bedoeld of onbedoeld gebeurt bij Tesla het zelfde.

Wat is er aan de hand nou dat gaan we je vertellen! Pak er maar een kop koffie en een paar gevulde koeken bij, want de komende 53 seconden beloven wij je schriftelijk topentertainment!

Wat er is gebeurd: de waarde van de Tesla aandelen gaan onderuit. Jarenlang bleven deze stijgen tot ongekende hoogte. In veel gevallen vond men de waarde niet realistisch (want te hoog), maar het aandeel bleef maar stijgen. De Model 3 sloeg aan en de Model Y is ook razendpopulair. De laatste tijd is de waarde van het aandeel een beetje tanende. Sterker nog, de Tesla aandelen kelderen naar een nieuw dieptepunt. Zo laag als nu zijn de aandelen de afgelopen twee jaar niet geweest.

Tesla aandelen kelderen enorm (door wie?)

Dat komt voor een gedeelte op het conto van Elon Musk, aldus experts. Niet alleen heeft hij heel erg veel aandelen gedumpt om Twitter te kunnen kopen, het gaat er ook een beetje chaotisch aan toe. Als een digitale Robert Magube regeert hij over het sociale afvoerputje van de wereld.

Musk heeft een niet-representatieve stemming gehouden of hij moet aanblijven als CEO van Twitter. Een ruime meerderheid wilde Elon weg hebben. Hij zal vertrekken, maar pas wanneer hij een geschikte opvolger heeft gevonden. Elon Musk blijft overigens gewoon eigenaar van Twitter en hij mag zelf bepalen wie een geschikte opvolger is. Dus kijk er niet gek van op als hij voorlopig er nog wel eventjes zit.

Rente interessanter dan Tesla

De beleggers hebben echt helemaal geen zin al deze wonderlijke strapatsen van de ex van Amber Heard. Maar het zijn niet alleen de randzaken waarmee Musk zich teveel bezig houdt. De groei bij Tesla lijkt er ook een beetje uit te zijn. In de Verenigde Staten worden er al fikse kortingen gegeven op de auto’s. Voor China is Tesla van plan om minder auto’s te gaan bouwen.

Ook is het merk erg laat met de Cybertruck, die nog steeds niet leverbaar is (in tegenstelling tot de elektrische pick-ups van Rivian, Chevrolet, GMC én Ford).

Overigens doet Musk het allemaal af als onzin. Het ligt volgens hem aan de verhogingen van de rentes van de Amerikaanse Centrale Bank. Dit maakt het interessanter om rente te pakken op spaargeld in plaats van te investeren in Tesla.

Via: Nu.nl