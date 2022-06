Tesla aandelen nog niet verkocht? Te laat!

Elon Musk heeft een superslecht gevoel over de economie en voelt zich genoodzaakt om maatregelen te nemen. Daar gaan je Tesla aandelen.

Autofabrikant Tesla wil 10 procent van zijn personeel gaan ontslaan. Wereldwijd. Aldus Elon Musk. Persbureau Reuters kon meelezen met een email die de CEO verstuurd heeft. Daarin geeft hij aan dat hij een recessie verwacht en gewoon een “slecht gevoel” heeft over de economie.

Geen goed nieuws als je Tesla aandelen hebt. En extra lullig als als je één van de 100 duizend werknemers bent die op dit moment voor Tesla werkt. Ergens in de wereld loop je het vuur uit de sloffen voor de grote baas en visionair en omdat die opstaat met een slecht gevoel kun je een andere baan gaan zoeken. Werven van personeel stopt het merk overigens ook mee. Maar dat lijkt ons dan ook logisch.

Kom naar kantoor of vertrek

Elon houdt de gemoederen weer flink bezig deze week. In een andere uitgelekte mail verplichtte hij zijn personeel om weer op kantoor te verschijnen. Wie op afstand wil werken moet toch minimaal 40 uur op kantoor komen. Als je er niet bent gaan we er vanuit dat je ontslag hebt genomen. Aldus de baas.

Wellicht was de hoop dat tien procent zich hier niet aan zou houden, maar kennelijk is iedereen braaf op komen dagen. Verlies je alsnog je baan. Werk je toevallig voor Tesla? Kijk gerust alvast eens rond op de arbeidsmarkt, want wij hebben een “slecht gevoel” over de toekomst bij je huidige werkgever.