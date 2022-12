Hoe laag moet een SUV zijn om nog een SUV te zijn?

Deze lage SUV staat namelijk heel erg laag op zijn nieuwe wielen. Maar hoe laag mag ‘ie staan om een SUV genoemd te mogen zijn?

Dat SUV’s niet meer de terreinwagens zijn van vroeger, dat weten. En dat er zat eigenaren zijn die het leuk vinden om zo’n auto te verlagen. Tja, het is nu eenmaal wat de mensen gewoon wielen.

De laatste tijd begint het wel een beetje gortig te worden. Zo zagen we een GLE met veel te grote wielen en een G-Power X5 M die lager op zijn buik lag dan de gemiddelde M5. Jongens, als jullie zo graag een lage auto willen waar alles in past, koop gewoon een stationwagon.

Range Rover van Kahn

Dat is echter niet echt mogelijk met de Range Rover van Kahn. Er is immers geen Land Rover stationwagon en de Jaguar XF is niet (meer) leverbaar met die dikke motoren. De Range Rover Signature Edition, zoals Kahn ‘m noemt, combineert enorme wielen met een fikse verlaging. Ook zijn er nieuwe carrosseriedelen.

In dit geval valt voornamelijk de voorspoiler op. Normaal gesproken maakt dat op een SUV niet uit, maar met zulke verlaging moet je even oppassen bij de betere drempels in Lelystad.

Als je heel erg veel lef (en geld) hebt, kun je de driedelige spoiler ook in koolstofvezel laten uitvoeren. Slim hoor, het onderdeel dat het snelst kapot gaat, van een peperduur goedje maken.

Hoe laag moet een SUV zijn?

Qua velgen kun je diverse kanten op bij Kahn. Als verse gevulde koeken vullen de nieuwe patta’s de wielkasten. Je kunt kiezen uit wielen van 22 tot 24 inch. Wel geeft Kahn aan dat de off-road kwaliteiten iets in het geding komen met enorme velgen met sportief rubber. Qua prijzen begint het bij een kleine 4 mille voor de 23 inch wielen tot 10 mille voor de 24 inch velgen.

In motorisch opzicht en qua interieur is er nog niets veranderd. Kahn kennende zullen ze met een compleet gamma aan upgrades komen. De Range Rover is toch een beetje de cashcow van de Britse tuner, dus dat lijkt ons niet meer dan logisch.

