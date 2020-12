Tesla aandelen naderen het bubbelstadium - Autoblog.nl

Volgens een onderzoeker zit de prijs van aandelen in Tesla te ver boven wat het merk kan bewerkstelligen.

Op de beurs gaat het goed voor Tesla. De teller van het merk op de NASDAQ staat nu op 616 miljard, meer dan welke autofabrikant dan ooit. Aandelen in het merk lijkt lucratieve business. Zoals altijd is dat echter niet zonder risico’s.

Bubbel

Volgens onderzoeker van Research Affiliates Vitali Kalesnik staat de bubbel op knappen bij de aandelen van Tesla. Hij zegt dat alhoewel hij Tesla een groot en goed opererend bedrijf vindt, de aandelenprijzen te hoog zijn voor wat Tesla daadwerkelijk doet. Als je de hoge prijs wil verklaren, berust dat veel op aannames. Hele sterke aannames.

Prestaties

Nou wist Tesla dit jaar wel degelijk dingen te doen die de aandelen verhogen in prijs, zoals het halen en overtreffen van leveringstermijnen en veel winst halen: vier kwartalen op rij winst. Ook is Tesla recent opgenomen in de S&P 500, wat de aandelen ten goede kwam. Toch was er sprake van een dikke dip afgelopen maandag en dinsdag.

Apple

De oorzaak daarvan wordt gevonden bij Apple, die afgelopen dinsdag bekend maakte dat ze nog steeds bezig zijn met een ‘baanbrekende auto’. Er worden momenteel weer groene cijfers geschreven, maar volgens Kalesnik is het moment aanstaande dat dit wellicht klaar is. Ook de rest van de industrie is namelijk aan het inhalen. De vele miljarden die autofabrikanten momenteel in het ontwikkelen van ‘Tesla-killers’ stoppen, gaat de aandelen van Tesla wel degelijk beïnvloeden.

Eruit halen?

Moet je dan nu massaal je aandelen in Tesla verkopen? Dat hoeft ook weer niet, volgens Kalesnik. Het is en blijft een analyse op basis van voorspellingen. Kalesnik zegt dat je best je geld kunt halen uit Tesla aandelen, maar het kan ook zo klaar zijn. (via CNBC)