'Apple auto gaat een baanbrekende EV worden' - Autoblog.nl

Gaat Apple onze mond doen openvallen van verbazing met die eerste auto, die volledig elektrisch zal zijn?

De laatste jaren staat Apple er nu niet bepaald om bekend dat ze de nieuwste technologie als eerste brengen. Tenzij je het weglaten van de oplader telt als innovatie. Het Amerikaanse techbedrijf is zich juist gaan kenmerken door bestaande technieken op een zeer goede manier te implementeren. En daar zijn ze ongelofelijk succesvol in. Sense and simplicity, zoals de slogan 15 jaar geleden van een ander beroemd bedrijf klonk.

Die filosofie lijkt Apple ook te gaan gebruiken met hun eerste auto. Al jaren klinken er geluiden over die auto, maar tot op heden hebben we er nog nauwelijks wat van gezien. Apple kennende komen ze pas met iets als het echt honderd procent naar hun zin is. De Apple Car is weer in het nieuws naar aanleiding van een nieuw bericht van Reuters.

Apple auto & de batterij

Volgens bronnen krijgt de auto van Apple een baanbrekende batterij aan boord met een monocel ontwerp, wat moet resulteren in een indrukwekkende actieradius. Daarnaast doet het bedrijf ook onderzoek naar de mogelijkheid om met een LFP-accu aan de slag te gaan. De productie van de elektrische auto zou op z’n vroegst in 2024 moeten starten. De bronnen spreken over dezelfde ‘oehs’ en ‘ahs’ als toen Apple voor het eerst de iPhone toonde in 2007. Een interessante uitspraak, want dit schept toch wel torenhoge verwachtingen.

Reuters stelt wel dat het C-virus nog roet in het eten kan gooien met eventuele vertragingen tot gevolg. Wellicht dat we nog 5 jaar door ouwehoeren over de Apple auto, terwijl andere autofabrikanten ook niet bepaald stilzitten.