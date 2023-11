Tesla wint rechtszaak over dodelijke crash

De fatale crash lag niet aan Autopilot, aldus de rechter.

Er is vaak discussie over de schuldvraag bij ongelukken met Autopilot, maar eigenlijk is het heel simpel: als bestuurder ben je altijd verantwoordelijk. Tenzij het systeem echt op hol slaat, maar dat is meestal niet het geval.

Toch is Tesla in de VS verwikkeld in meerdere rechtszaken naar aanleiding van ongelukken. Op zich niet verbazend, want Amerikanen zijn niet bang om miljoenclaims in te dienen. In zo’n rechtszaak is er deze week een uitspraak gedaan.

De aanleiding van deze zaak was een tragisch ongeval wat in 2019 plaatsvond. Een Tesla Model 3 raakte bij een snelheid van 105 km/u van de weg en klapte daarbij op een palmboom. De auto vatte daarna meteen vlam. De bestuurder kwam om het leven en de twee passagiers (waaronder een 8-jarig jongetje) raakten zwaargewond.

Volgens de aanklagers was Autopilot de schuld van het ongeluk en daarom eisten ze een schadevergoeding van 400 miljoen dollar van Tesla. Een mensenleven is natuurlijk niet in geld uit te drukken, maar toch lijkt dit weer een vrij absurde eis.

Volgens Tesla was de crash echter veroorzaakt door menselijk falen. De bestuurder zou ook alcohol hebben genuttigd voordat hij achter het stuur kroop. Volgens Tesla was het niet duidelijk of Autopilot überhaupt wel was ingeschakeld.

De rechtbank van Los Angeles heeft nu Tesla in het gelijk gesteld. Ze oordeelden dat er niks mankeerde aan de auto. En dan valt Tesla dus niks te verwijten, of Autopilot nu was ingeschakeld of niet.

Tesla won eerder dit jaar ook al een soortgelijke rechtszaak. Daarbij ging het om een ongeval waarbij de bestuurster alleen gezichtsletsel opliep, maar de uitkomst was hetzelfde. Zij was zelf verantwoordelijk voor de crash en niet Autopilot. Als je dus een rechtszaak begint tegen Tesla, zorg dan dat je kunt aantonen dat er echt iets mis was met de auto.

Bron: Reuters