Tesla Cybertruck blijkt minder onverwoestbaar dan gedacht

De Tesla Cybertruck lijkt onverwoestbaar, maar beelden laten zien dat het niet zo is.

De Tesla Cybertruck is bijzonder vormgegeven. Het is duidelijk dat de pickup vooral het resultaat is van een wilde droom van Elon Musk. Waar de meeste Tesla’s heel efficient zijn vormgegeven voor een maximale range (en daardoor niet heel fraai zijn), is daar bij de Cybertruck geen enkele sprake van. Het ding is vormgegeven met een geodriehoek, zo lijkt het. Helaas betekent dat ook dat de pickup in Europa niet verkocht kan/mag worden. Hoewel we een exemplaar hebben gezien op Monegaskisch kenteken.

Als je de Cybertruck ziet, zou je wellicht denken dat het één bonk staal is die niet krom te krijgen is. Zoals je ook zou denken dat een Lamborghini Countach een lage Cw-waarde heeft. In realiteit is niets minder waar. Dat zien we door twee Cybertrucks in Mexico die de F1 carrière van Sergio Perez nadoen en kablabber zijn gegaan op de nie leuke manier.

Een van de units lijkt een simpele frontale botsing mee te hebben gemaakt. Maar de hoeveelheid gebogen roestvast staal, zal de verzekeringspremies ongetwijfeld omhoog drijven. Het andere exemplaar is er nog veel slechter aan toe. We komen ‘m tegen op de gramz van oude bekende Salomondrin. Wat er precies allemaal gebeurd is weten we niet. Maar het moet wel behoorlijk heftig zijn geweest. Immers weten we allemaal dat de ruiten van de Cybertruck niet eens breken als Elon zelf er iets tegenaan gooit. Oh wacht…

Enfin, de Tesla Cybertruck dus. Veruit de slechtste en veruit de gaafste Tesla ooit ever. Waarvan akte.