Nieuwe teammaat Verstappen steekt de draak met groene lobby

De nieuwe teammaat van Max Verstappen heeft nog geen overdosis mediatraining gehad. Hij steekt namelijk de draak met de groene lobby.

Franco Colapinto is de revelatie van het huidige F1 seizoen. De Argentijn die ooit nog voor Van Amersfoort Racing reed, werd weliswaar ooit Spaans F4 kampioen. Maar nadien wist hij nooit meer zo extreem te schitteren. Tuurlijk, derde worden in de Formule Renault Eurocup en vierde in het F3 kampioenschap is zeker niet slecht. Maar toen Williams de op dat moment zesde man uit het F2 kampioenschap promoveerde, waren velen teleurgesteld.

Hadden we niet liever Mick Schumacher, Liam Lawson of een van de vijf ‘betere’ coureurs uit de F2 in de auto gezien? De meesten kenden Colapinto niet eens. Maar net als Nyck de Vries twee jaar voor hem, liet Franco zich met de Williams in Monza meteen van zijn beste kant zien. Ook in de races daarna ging de Argentijn als een speer, op circuits die volledig nieuw voor hem waren.Slechts nipt kon Albon hem voorblijven in de kwalificaties en in de races.

Inmiddels lijkt Albonio een tandje bijgezet te hebben. Zowel in Mexico als dit weekend in Brazilië lijkt de Britse Thai sneller dan Franco. Maar de eerste indruk is goud waard. En naar verluidt heeft Colapinto indruk gemaakt op de ‘juiste’ man, namelijk Helmut Marko.

Het is helder dat er voor de Argentijn die deel uitmaakt van Williams’ opleidingsteam, volgend jaar geen plek is bij team blauw. Zij hebben immers voor het eerst in jaren weer een bewezen naam binnen kunnen halen in Carlos Sainz (met alle respect voor Kubica na zijn crash). Albon krijgt daarnaast de kans te laten zien hoe goed hij echt is naast de Spanjaard.

Dezelfde journalist die het nieuws wist te brengen dat Franco dit jaar zou afmaken bij Williams, claimt nu dat hij voor volgend jaar een zitje heeft gevonden bij…Red Bull Racing. Jawel, bij Todo Motor lijkt de beste man erg zeker van zijn zaak:

Meer dan een maand geleden heb ik jullie bij Todo Motor een absolute scoop gegeven dat Colapinto naar de Formule 1 zou gaan tot het einde van het jaar. Nou, vandaag is het vrijdag, zeven minuten over drie welteverstaan. En ik laat jullie bij deze weten dat op dit moment Colapinto al de tweede coureur is van Red Bull voor 2025. Exclusieve scoop van Todo Motor!1!!!

Een beetje gevoel voor drama is de beste man overduidelijk niet vreemd. Doch het bericht wordt naar verluidt voorzichtig bevestigd door bronnen uit Mexico. En -jawel- Christian Horner zou het motorhome van Williams hebben bezocht!!1!

Helaas heeft Helmut Marko dan alweer wat koud water op het hete gerucht gegooid. Hij zegt dat Red Bull talent Hadjar in de opstapklasses al beter was dan Colapinto. Maar goed, dat is ook een erezaak voor Helmut natuurlijk. En het lijk er toch sterk op dat hij de beslissingen niet meer maakt. Wij hopen in ieder geval vast op Franco naast Max. Vooral vanwege onderstaande interview, waarin hij mal doet over de planeet redden. What a guy…