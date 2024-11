Uitslag Formule 1: McLaren maakt weer klucht van Sprint in Brazilië 2024

Hoeveel puntjes maakt Norris goed op Verstappen met de Sprint in Brazilië, editie 2024?

Verstappen probeert met hangen en wurgen zijn vierde kampioenschap binnen te halen in de slotfase van dit seizoen. Het piept en het kraakt, wat zich uit in opvallende acties en forse straffen. Maar stiekem heeft Max natuurlijk de beste kaarten in handen met de buffer die hij nog steeds heeft. Kan Norris daar iets aan veranderen in de Sprint vanaf een 1-2 stratpositie voor McLaren?

Start

Piastri pakt de binnenkant van de bocht vrij resoluut en behoudt P1. Ook voor de rest zijn er weinig mutaties. Russell mist de eerste bocht maar hervat de race als zesde. Hulkenberg gaat teammaat Bearman voorbij, die opnieuw invalt voor Magnussen.

Met Piastri en Norris op P1 en P2, Leclerc op P3 en Verstappen op P4 zou NOR twee puntjes inlopen op onze held. Maar als Piastri hem voorbij laat, zijn het drie puntjes. Echter blijkt de Ferrari dit keer niet de rees pees te hebben van vorige week. Bizar hoe dat elke keer verandert. Verstappen haalt Leclerc uiteindelijk in.

Bij McLaren is er dan alweer de hele race gedoe op de radio. Het doet denken aan Hongarije eerder dit jaar. Norris wil dat Piastri hem zo snel mogelijk voorbij laat, zoals kennelijk vooraf is afgesproken. Maar Piastri doet dit niet direct en dit zorgt voor onnodige wrevel.

Finish

Als Hulkenberg dan stilvalt dreigt een virtual safetycar. En eindelijk besluit McLaren daadkrachtig te handelen. Piastri gaat aan de kant, Norris neemt de leiding over. Het is net ‘op tijd’ voor NOR. Vlak na de switch last de wedstrijdleiding namelijk de virtual safetycar in.

Max krijgt daarna toch nog een kansje om zich iets te verbeteren. Voor de laatste ronde wordt het veld weer losgelaten. Max zet aan, maar moet eieren voor zijn geld kiezen tegen de tweede McLaren. Bij een touche zou het gat pas echt kleiner worden. Voor nu is het verschil slechts twee puntjes. En het goede nieuws voor VER is dat de Ferrari hem niet kon bedreigen vandaag. Dat wordt dus normaal gesproken minimaal P3 zondag, ondanks zijn straf. Zin an!

De uitslag