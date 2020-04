Tesla Cybertruck moet je wrappen voor een kleurtje

Je kan Tesla’s Cybertruck krijgen in alle kleuren die je wil. Zo lang je maar zelf naar een wrapboer gaat om ‘m te laten wrappen.

Er hangt nog veel mysterie rondom Tesla’s Cybertruck. Bij de hilarische introductie van de pickup wisten velen niet zeker of Elon serieus was of dat het weer een grap was. Vooral het ingooien van de kogelvrije ramen was een magnifiek momentje. Maar zelfs los daarvan bestaan er veel twijfels over de pickup. Mensen met een brein vermoeden dat Tesla dit gevaarte nooit zal kunnen laten voldoen aan veiligheidseisen voor voetgangers en inzittenden.

Eigenlijk maakt het ook allemaal geen fluit uit. De fanboys en investeerders drinken de kool-aid toch wel. De Cybertruck dient vooral als de volgende rechtvaardiging voor investeerders om geld in het bedrijf te pompen. Musk kan pochen met honderdduizenden ‘orders’ voor de pickup om marktanalisten bronstig te maken. Zo kwam afgelopen week het nieuws naar buiten dat de gemiddelde prijs van een gereserveerde Cybertruck ruim 62.000 Dollar is! En er zijn al 500.000 orders binnen! Dat het daarbij gaat om een refundable aanbetaling van liefst honderd Dollar per stuk, ach ja…details. Top tip: kijk even The Inventor: Out for blood in Silicon Valley.

Hoe dan ook dromen sommigen al over hun eigen Cybertruck. En begrijpelijk ook wel, want het is natuurlijk een episch ding. Huh? Wat? Je voelt de kortsluiting al in de comments. Je kraakte dat ding toch net tot het bot toe af, jij, Teslahater! Jij onverbeterlijke dinosaurus! Jij verzuurde shortseller! Nou, ik weet dat het lastig is in de Tesla-ruimte op het web, maar zoals collega @willeme zou zeggen is een beetje nuance gewoon mogelijk. Gaat die truck er in deze vorm komen? Tuurlijk niet. Wordt het een succes als dat stiekem toch gebeurt? Uiteraard niet. Is het een gaaf ding omdat ‘ie zo bizar is? Jazeker! Ik wil ook best graag een DeLorean hebben. Wat maken die overigens voor auto’s tegenwoordig? Hoor je maar weinig van.

Enfin, nu we het toch hebben over die DeLorean, net als de DMC-12 is de Cybertruck gemaakt van Roestvast Staal en niet besmeurd met enigerlei verf. Dat heeft volgens Musk allerlei voordelen, maar wat nou als je gewoon een kleurtje wil op je gloednieuwe pickup. Deze brandende vraag stelde Brandon Bernicky aan de grote man himself op Twitter. Hij kreeg dit antwoord:

You will be able to wrap it in any color or pattern — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2020

Voor degenen die ‘m in het roze willen hebben, dat wordt dus een tripje naar de wrapboer plannen eind 2022. Of eind 2025. Of…Nou ja…whatever.