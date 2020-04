Manhart ademt een beetje op de Range Rover Velar

Manhart doet nu ook de SUV met de chiqueste naam in de business, te weten de Range Rover Velar.

Autoliefhebbers kennen Manhart al sinds de klassieke oudheid vanwege de rare doch geweldige fratsen die ze uithaalden met BMW’s. Een V10 in een Z4 leggen, een E92 M3 met turbo’s oppompen tot 734 pk, je kent het wel. Ten tijde van de E9x dagen kon je zelfs gewoon kiezen: laat ik er een S85B50 inleggen, of wil ik liever twee turbo’s op mijn S65B40? Tegen een passende vergoeding kon je het allemaal laten doen.

Maar ja, je kan de schoorsteen als tuner niet meer laten roken van dat soort sterke staaltjes. Tegenwoordig komen pk’s makkelijk en goedkoop. Rol met elke moderne turbotor naar de chipboer op de hoek en je hebt voor een paar honderd Euro 50 procent extra vermogen. Of dat altijd allemaal heel blijft is een tweede, maar soit. Het maakt het hoe dan ook lastiger voor de tuners die ‘ingrijpender’ werken om hun product te verkopen.

Velen leggen zich dan ook maar gewoon toe op de chip-markt, al is het maar om een basis te hebben. Bij Manhart kan je zodoende terecht met je Mercedes GLE, je Lamborghini Urus, je Golf GTI et cetera. Oh ja, met je Supra natuurlijk ook, maar dat is logisch. Inmiddels hebben ze tevens wat tweaks in petto voor je Range Rover Velar SVR SV Autobiography Dynamic (rijtest).

De stijlvolle swekker-SUV heeft af fabriek al 550 pk. Na Manhart-behandeling met ECU tweaks en de montage van Manhart downpipes gaat dat omhoog naar maximaal 600 pk. Een bescheiden winst, maar net leuk voor de bragging rights in de kroeg. Het exterieur past Manhart aan door 23″ pornojetsers met 285/35 banden rondom te monteren en -jawel- zwarte uitlaten te monteren. Echte stijlkoningen kunnen ook nog opteren voor een stickerset. Is de Manhart Velar iets voor jou, of ga je liever naar Overfinch?