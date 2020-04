Jos Verstappen: “Wij krijgen veel meer geld dan Ricciardo”

De pa van Max is blij dat zoonlief meer geld krijgt dan Daniel Ricciardo.

Het lijkt alweer een eeuw geleden en inmiddels niet zo heel belangrijk, maar toen het gebeurde was het een enorme schock. Medio 2018 maakt Daniel Ricciardo bekend dat hij vanaf 2019 voor Renault zou uitkomen. Het markeerde het eind van een lange samenwerking met Red Bull Racing. De energieblikkengigant had Ricciardo door de opstapklasses geloodst en zeven zeges met hem gevierd in de F1. De laatste twee daarvan in China en Monaco lagen nog vers in het geheugen. Christian Horner kon het aanvankelijk letterlijk niet geloven toen hij het nieuws hoorde. Tevens betekende de switch het einde van het olijke duo Verstappen en Ricciardo in één team.

Vele fans en mensen in de paddock vonden het een opmerkelijke switch. Dat Ricciardo na zijn succes bij Red Bull Racing open stond voor een avontuur elders was op zich wel duidelijk. Echter, toen de deuren bij Ferrari en Mercedes dichtsloegen leek een langer verblijf bij Red Bull toch de beste optie. Een stap naar het al enkele seizoenen matig presterende Renault was zo’n besluit waarover je je even achter de oren moest krabben. De mogelijk motivatie werd vooral gezocht in twee redenen. Ricciardo zou ofwel bang zijn geweest voor Verstappen, ofwel ordinair voor heel veel pegels gekozen hebben.

Jos Verstappen relativeert die enorme bak slijk der aarde echter een beetje. In een interview met het Magazine GP Racing jubelt de enthousiaste Jos:

De deal die Ricciardo heeft is minder waard dan die van ons. Jos Verstappen, vader van Max Verstappen

Op de vraag of de jonge Max ook in de buurt komt van de veertig miljoen per jaar die Hamilton verdient, zegt Jos het volgende:

Ik kan je alleen maar zeggen dat wij het goed hebben gedaan. Jos Verstappen, vader van Max Verstappen

