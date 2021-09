5x een Duitse sportcoupé, maar dan specialer

Duitse sportcoupés zijn altijd leuk, maar deze exemplaren zijn nog een stukje specialer.

Wie heeft er niet ooit op het punt gestaan om een auto als een BMW Z4 of een Audi TT aan te schaffen? Of op z’n minst met de gedachte gespeeld. Of er gewoon daadwerkelijk een gekocht. Het zijn bereikbare auto’s, die toch een stuk leuker en blitser zijn dan een alledaagse hatchback, sedan of stationwagen.

Écht speciaal zijn auto’s als een BMW Z4, Audi TT of zelfs een Porsche Cayman ook weer niet. Daarvoor rijden er net iets teveel van rond in ons land. Er zijn echter varianten die sneller, sportiever en zeldzamer, kortom: specialer zijn. Die zetten we deze zondag in het zonnetje.

Audi TT quattro Sport

2005

De Audi TT zag het levenslicht in een tijd dat quattro GmbH het gamma flink aan het uitbreiden was. De S4 en S6 kregen versterking in de vorm van de S3, de S8, de RS4 en de RS6. Als zo’n beetje alle Audi’s een (R)S-versie krijgen, lijkt het logisch dat die er van de TT ook komt. Die bleef echter uit.

Toch kwam er wel degelijk een Audi TT Mk1 die door quattro GmbH onder handen was genomen: de Audi TT quattro Sport. In deze versie produceerde de viercilinder 240 pk, wat 15 pk meer was dan de krachtigste 1.8 Turbo. Het was echter 10 pk minder dan de VR6. De quattro Sport was desondanks de snelste TT, want quattro GmbH wist mooi 75 kg van het gewicht af te snoepen.

De quattro Sport kreeg ook wat welkome uiterlijke upgrades, want laten we eerlijk zijn: hoe origineel het ontwerp ook was, de TT oogde behoorlijk braaf. De quattro Sport heeft hetzelfde dikke bumperwerk als de 3.2 V6, plus een zwart dak en speciale 15-spaaks velgen. Als je interesse hebt: het is zoeken naar een speld in een hooiberg, want er zijn er maar 1.165 gebouwd en daarvan hebben er slechts 265 het stuur aan de juiste kant.

BMW Z4 M Coupé

2006-2008

De Audi TT en de BMW Z4 zijn beide Duitse coupés die in hetzelfde segment opereren, maar het verschil qua looks kan haast niet groter zijn. De voor- en achterkant van de TT lijken dusdanig op elkaar dat het iedere keer een verrassing is welke kant de auto op zal rijden. Bij de Z4 heb je dat probleem niet: deze auto heeft een neus waar Pinokkio jaloers op is, terwijl de kont juist heel kort is.

De Z4 heeft daarmee de proporties van een echte sportwagen, en dat is ook hoe de auto rijdt. Als je voor de Z4 M gaat in ieder geval. Voor de techniek van deze topversie heeft BMW M leentje buur gespeeld bij de E46 M3, maar dat is nauwelijks een minpunt te noemen. Integendeel.

De Z4 M beschikt dus over het onvolprezen S54-blok met 343 pk, het sperdifferentieel van de M3, de remklauwen van de M3 Competition en remblokken van de M3 CSL. BMW M zou ook de versnellingsbak over hebben genomen, maar die paste niet. De Z4 M kreeg daarom zijn eigen handgeschakelde zesbak.

De Z4 M is een van de zeldzaamste M-modellen, met een totale productie van 9.345 stuks. Dat is inclusief de Roadsters, van de Z4 M Coupé zijn er maar 4.275 gebouwd.

Mercedes SLK 55 AMG Black Series

2006-2008

Voordat de Audi TT en BMW Z3 het levenslicht zagen was er al de Mercedes SLK. Die was er alleen nooit als coupé. Daar kwam in 2006 echter verandering in, met de introductie van de SLK 55 AMG Black Series. Deze had namelijk een vast dak.

Wat deze auto pas echt uniek maakt: er ligt gewoon een dikke V8 in deze compacte sportwagen. Dat was bij de reguliere SLK 55 AMG ook al het geval, maar met de Black Series werd deze auto helemaal een beest. Het vermogen van de V8 werd opgeschroefd naar 400 pk en de SLK kreeg een agressiever uiterlijk met dikke bumpers en 19 inch velgen. Mede dankzij het gebruik van CPFR werd er 45 kg aan gewicht bespaard. Daarmee is de Black Series nog steeds niet de lichtste van het stel, maar je hebt wel een 5,4 liter V8 tot je beschikking. Dat is ook wat waard.

De SLK 55 AMG was overigens de allereerste Mercedes die het ‘Black Series’-label kreeg, nog voor dat de CLK 63 AMG Black Series om de hoek kwam kijken. Het is tevens de zeldzaamste Black Series. Een exemplaar vinden gaat heel lastig worden, want er zijn er slechts een honderdtal van gebouwd.

Chrysler Crossfire SRT-6

2004-2006

Als je een standaard Audi TT, BMW Z4 of Mercedes SLK niet exotisch genoeg vindt (en je niet teveel laat beïnvloeden door Jeremy Clarkson), kun je voor een Chrysler Crossfire gaan. Als je een Chrysler Crossfire nog steeds niet bijzonder of snel genoeg vindt, kun je voor een Chrysler Crossfire SRT-6 gaan.

De SRT-6 verhoudt zich tot de reguliere Crossfire zoals de SLK 32 AMG zich verhoudt tot een SLK 320. Sterker nog: de SRT-6 ís een SLK 32 AMG, maar dan in een andere verpakking. De auto werd ook gebouwd in Duitsland, bij Karmann. Mocht je je afvragen waarom er opeens een Amerikaan tussen de Duitse sportcoupés staat: daarom dus.

De SRT-6 heeft dezelfde 3.2 V6 als de normale Crossfire onder de gegroefde motorkap liggen, maar dankzij de mechanische compressor levert deze maar liefst 117 pk meer. Daarmee komt het totaal uit op 335 pk. Toevallig net iets minder dan de SLK 32 AMG, die toch echt precies hetzelfde blok heeft.

Qua uiterlijk kun je de SRT-6 herkennen aan de voorbumper met splitter, de velgen en de vaste spoiler. Je kunt dus niet – zoals bij een normale Crossfire – de blits maken met een spoiler die automatisch omhoog klapt als je de 100 km/u-barrière doorbreekt. Maar je doorbreekt die barrière wel een stuk sneller.

Porsche Cayman R

2011–2013

Wie een rijdersauto zoekt komt in een Cayman of Cayman S van de eerste generatie weinig tot niets te kort. Er is echter een versie die nog een tandje meer hardcore is: de Cayman R. Deze is tevens een stuk exclusiever en ook waardevaster.

De R haalt 10 pk meer uit dan 3.4 zescilinder dan de Cayman S, wat niet direct spectaculair te noemen is. Er is echter meer: Porsche heeft alle luxe eruit gesloopt, wat resulteert in 55 kg gewichtsbesparing. Daarmee is de Cayman R een stuk spartaanser dan de andere Duitse sportcoupés uit dit lijstje. Het uiterlijk is ook agressiever, met een vaste spoiler, striping en zwarte 19 inch velgen. Zeker in de kleur ‘Peridot Green’ ziet de R er lekker giftig uit.

Hoewel Porsche exclusiever klinkt dan Mercedes, BMW of Audi is een reguliere Cayman of een Cayman S niet bijster zeldzaam. Dat kan wél gezegd worden van deze Cayman R: daar zijn er namelijk maar 1.621 van gebouwd.

