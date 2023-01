Tyre Extinguishers tuig pakt ook EVs aan!

Het Tyre Extinguishers tuig is in Den Haag om elektrische auto’s te terroriseren.

De Tyre Extinguishers zijn een beetje de moderne cowboys van het digitale tijdperk. Vooruitstrevende nomaden. Helden die vechten voor het onrecht van de arme zuurstofbehoevenden. Hun tactiek is helder en doeltreffend. Om een statement te maken wachten ze heel sneaky totdat je in slaap bent gevallen en dan laten ze de banden van jouw SUV leeglopen. In plaats van je op te wachten en te vertellen hoe schadelijk jouw auto is, doen ze snel een briefje onder je ruitenwisser en gaan ze door met geniepig de confrontatie ontwijken van alle andere SUV-eigenaren.

Dan zijn ze aan het einde van de nacht klaar om verder te gaan met hun baan als conciërge bij een antroposofische school of vakkenvuller bij de reformzaak. Althans, dat schatten wij zo in. De club van eco-helden hebben al naam gemaakt in de VS en en het verenigd Koninkrijk, maar nu zijn er dus ook Nederlanders die dit doen.

Tyre Extinguishers tuig doet ook EV’s pesten

Wellicht was je daarvan al op de hoogte, want we hebben dit een tijdje geleden aangekondigd. Ze zeggen er alleen natuurlijk niet bij welke stad ze komend weekend gaan terroriseren, dat kunnen de eigenaren van de auto’s achteraf laten weten. In dit geval is het Den Haag. Met de jaarwisseling leek het de milieuliefhebbers een goed idee om banden van SUV’s en 4×4’s leeg te laten lopen.

De reden daarvoor is omdat SUV’s en 4×4’s extreem vervuilend zijn. En ze haten ALLE SUV’s, dus óók hybrides, plug-in hybrides en zelfs volledig elektrische SUV’s! Volgens hen zijn elektrische SUV’s met hun remmen en banden ook heel schadelijk. Een SUV dient volgens Tyre Extinguishers geen ander nut dan als praalwagen.

Is papier niet milieuonvriendelijk?

Nu hebben wij ook wel onze bedenkingen bij het nut van de SUV, dus in dat opzicht zijn we het eens met die club mafkezen. Dat ze erop tegen zijn is geen probleem, maar wél dat ze aan je eigendom komen met een betweterig briefje dat een SUV niet nodig is en de lekke band dus min of meer je eigenschuld is.

In plaats van een SUV te gebruiken, raadt het Tyre Extinguishers tuig je aan om te gaan fietsen, lopen of het OV te gebruiken. Dat is milieuvriendelijker. Eh, ja. Geen speld tussen te krijgen. Net zoals het feit dat een email sturen milieuvriendelijker is dan een A4-tje uitprinten en onder een ruit te plakken. Zelfs wij bij Autoblog zijn een paperless office! Tenslotte blijf je met je fikken van andermans spullen af. Het is niet moeilijk.

Via: AD Auto

Fotocredit: @alan_davis via Autoblog Spots!

