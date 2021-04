'Tesla en Toyota gaan samen aan de SUV' - Autoblog.nl

Een auto ontwikkeld door Tesla en Toyota, dat klinkt als muziek in de oren.

Tesla en Toyota zijn beide pioniers op hun eigen gebied. Toyota is natuurlijk de grote, drijvende kracht achter hybride-voertuigen. Tesla uiteraard het merk dat elektrisch rijden salonfähig maakte én commercieel succesvol. Op de korte termijn heeft Toyota het bij het rechte eind. Maar op de langere termijn ijkt Tesla de beste papieren te hebben.

Echter, er is een droomhuwelijk in de maak. Tesla en Toyota gaan namelijk samenwerken. Dat meldt Chosun Ilbo. Volgens de Zuid-Koreaanse kwaliteitspublicatie gaan de twee giganten samenwerken. Het zou gaan om een platform voor een compacte, elektrische crossover.

Samenwerking Tesla en Toyota

Het lijkt erop dat het beste van twee werelden nu samen gaan komen. Toyota gaat zich namelijk bekommeren op het daadwerkelijke platform. Tesla gaat op zijn beurt het elektrische gedeelte voor zijn rekening nemen. Het is de bedoeling de auto leverbaar wordt vanaf zo'n 25.000 dollar.







Het zou voor beide partijen een geweldige auto kunnen opleveren. Aan de ene kant heb je de bouwkwaliteit en betrouwbaarheid van een Toyota. Dat wordt dan gecombineerd met de prestaties en de range van een Tesla. Dan heb je gewoon een topper in huis. Maar ja, dat dat dacht men ook toen Alfa Romeo en Nissan gingen samenwerken aan de Arna.

Elektrificatie

Toyota is een gigantische speler op het wereldtoneel. Het heeft dus realistische (doch behoudende) plannen betreft elektrificatie. In 2025 moet 40 procent van alle Toyota's geheel elektrisch zijn. Dat getal moet 70% zijn 2030. In tegenstelling tot veel andere merken, heeft Toyota meerdere ijzers in het vuur. Denk aan hybride, plug-in hybride, geheel elektrisch en waterstof, naast de traditionele aandrijflijnen.













Helemaal nieuw is de samenwerking tussen Tesla en Toyota niet. De Toyota RAV4 EV is namelijk mede ontwikkeld mede door Tesla. Destijds kocht Toyota voor 50.000.000 dollar in de Amerikaanse EV-specialist. Helaas voor Toyota verkochten ze enkele jaren geleden alle aandelen. Precies die aandelen die nu bijna letterlijk goud waard zijn.

Via: Chosun Ilbo.